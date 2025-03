Doppio sgarbo a Giuntoli: Vlahovic-Osimhen, c’è lo ‘scambio’

Calciomercato Juventus, doppio sgarbo a Giuntoli. Tra Vlahovic e Osimhen hanno già deciso. E per i bianconeri la cosa si complica

Il prossimo calciomercato della Juventus, lo sappiamo, gira soprattutto attorno alla cessione di Dusan Vlahovic. Il serbo dirà addio un anno prima della scadenza naturale del contratto e come al solito è nel mirino di varie squadre inglesi.

Fino al momento si è parlato molto dell’Arsenal, perché Vlahovic, sin dai tempi della Fiorentina, è sempre stato un pallino di Arteta, il tecnico dei Gunners che prima o poi lo vorrebbe allenare ma che fino al momento non è mai riuscito a prenderlo. Ma non solo, si è discusso anche di un possibile interesse del Chelsea e pure del Newcastle, che, a dire il vero, ci sembrano quelli più concreti. Detto ciò, da qui alla fine della stagione sappiamo benissimo che le cose possono effettivamente cambiare da un momento all’altro ed è proprio quello che, secondo le informazioni che sono state riportate da CaughtOffside, starebbe per succedere in questo momento. Dall’Inghilterra, tra Vlahovic e Osimhen, hanno deciso su chi puntare.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal vira su Osimhen

Secondo il sito citato prima l’Arsenal avrebbe deciso di iniziare i colloqui con l’entourage di Osimhen. Da un po’ di tempo nel mirino della Juventus, e lo sappiamo, il nigeriano è un pallino di Giuntoli che lo vorrebbe con sé nell’avventura in bianconero dopo quella in azzurro che ha portato allo scudetto. Ma i Gunners hanno deciso di mollare – almeno per ora – la pista che porta a Vlahovic per andare a capire se ci sono delle opportunità importanti per prendere il nigeriano.

Un doppio sgarbo a Giuntoli in poche parole, che si ritrova quindi con un Vlahovic sul groppone – è sempre stata l’Arsenal la squadra che avrebbe realmente potuto prendere il giocatore – e con un Osimhen che da un sogno si potrebbe trasformare in un incubo. In un solo modo, forse, le cose potrebbero cambiare: che Giuntoli avvii i contatti nelle prossime ore cercando in tutti i modi di anticipare la concorrenza. Vedremo come andrà a finire.