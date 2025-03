Mercato ‘bloccato’ per la Juve: tifosi gelati

I tifosi juventini hanno appena ricevuto una notizia che non si aspettavano proprio: cambia completamente lo scenario in casa bianconera.

La Juventus è ormai completamente concentrata sul campionato. Le eliminazioni da Champions League e Coppa Italia hanno fatto molto male, specialmente perché arrivate contro squadre tutt’altro che irresistibili. Thiago Motta sa bene che la sua riconferma passa soprattutto per il raggiungimento del quarto posto: la qualificazione alla prossima Champions è fondamentale per proseguire il risanamento dei conti e anche per avere a disposizione un certo budget per il calciomercato estivo.

Tuttavia non è detto che Giuntoli avrà ampia libertà di manovra a giugno. La rosa a disposizione di Thiago Motta avrebbe bisogno di miglioramenti ma ci sono delle situazioni che tengono ‘bloccato’ il mercato. Lo sottolinea Graziano Carugo Campi, giornalista e opinionista molto attivo su X che mette in evidenza alcune spese che la Juve dovrà affrontare se vorrà tenere degli elementi nel proprio organico.

Il giornalista di fede juventina fa notare come si continuino a leggere rumors di mercato che riguardano la Juve senza tenere conto dei tanti milioni – circa 100 – che i bianconeri dovranno sborsare per riscattare diversi giocatori. Tra questi c’è sicuramente Francisco Conceicao: la Juve ha già avviato contatti con il Porto per acquisire definitivamente il cartellino del giovane talento portoghese.

Juve ko: mercato bloccato, la sentenza gela i tifosi

Oltre a Conceicao ci sono anche Nico Gonzalez (che non sta entusiasmando), Pierre Kalulu, Michele Di Gregorio e gli ultimi arrivati Lloyd Kelly e Randal Kolo Muani. Graziano Carugo Campi mette in evidenza come l’esborso per trattenere tutti questi giocatori non renderà affatto la vita facile a Giuntoli, anche perché lo spazio per introdurre nuovi elementi si ridurrebbe parecchio.

L’unica alternativa consisterebbe nel cedere qualche giocatore, magari qualche pezzo pregiato che consentirebbe alla Juventus di avere a disposizione un tesoretto da reinvestire sul mercato. Tuttavia anche su questo aspetto il giornalista e opinionista ha qualche dubbio, dato che a suo dire Giuntoli non riuscirà a vendere così facilmente.

Un esempio è la questione relativa a Vlahovic, che sembra sempre più lontano da Torino: il serbo è difficile da piazzare per via del suo onerosissimo ingaggio da 12 milioni di euro a stagione. Non a caso la Juve sta ragionando anche su una possibile partenza di Yildiz: per il gioiello turco alcuni club sono disposti a spendere tra gli 80 e i 90 milioni.