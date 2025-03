Motta non è salvo: il ritorno alla Juve, dopo 21 anni, si avvicina

Anche con il quarto posto la Juve potrebbe decidere di separarsi da Thiago Motta: si profila un grande ritorno in bianconero.

Thiago Motta sa bene che per assicurarsi la permanenza alla Juventus anche nella prossima stagione deve necessariamente centrare il quarto posto. Dopo le pesanti eliminazioni in Champions League e Coppa Italia al tecnico bianconero rimane solo il campionato: per il club torinese è troppo importante ottenere la qualificazione alla prossima Champions, specialmente in termini finanziari.

Gli introiti garantiti dalla partecipazione alla massima competizione europea permetterebbero alla dirigenza juventina di proseguire il lavoro di risanamento del bilancio. Eppure in tanti sono convinti che anche se la Juventus dovesse riuscire ad arrivare quarta – attualmente ha due punti di vantaggio sulla Lazio e cinque sul Bologna – non è affatto scontato che sulla panchina bianconera rimanga Thiago Motta.

L’ex allenatore del Bologna non ha finora convinto i tifosi e sembra che anche in società più di qualcuno abbia espresso dubbi sul suo operato. L’impressione è che il rapporto tra Motta e i giocatori non sia affatto buono: nell’ambiente Juve risuonano ancora le dure parole dell’allenatore bianconero dopo il ko ai rigori contro l’Empoli, che ha decretato l’uscita dalla Coppa Italia.

Salta la panchina di Motta! Già trovato il sostituto

Ma chi potrebbe prendere il posto di Motta in caso di separazione anticipata? I nomi circolati in queste ultime settimane sono davvero tanti: buona parte della tifoseria sogna il ritorno di Antonio Conte, ma in ballo ci sarebbero anche Gian Piero Gasperini, Roberto Mancini e Igor Tudor. Tuttavia proprio in queste ore stanno aumentando le probabilità di vedere un altro ex Juve sulla panchina bianconera.

Snai, che quota a 2.75 l’esonero di Thiago Motta a fine stagione (prima del successo contro il Verona era a 2.25), suggerisce che il principale candidato alla successione potrebbe essere Raffaele Palladino. Anche il suo addio ai viola a fine anno viene quotato a 2.75: se davvero Palladino lasciasse Firenze aumenterebbe la possibilità di una chiamata da parte della Juventus.

Raffaele Palladino conosce bene il mondo Juve: da giocatore ha disputato 57 presenze in maglia bianconera, mettendo a segno 10 reti. Chiaramente un suo eventuale passaggio alla grande rivale non farebbe fare i salti di gioia ai tifosi della Fiorentina, che già negli ultimi anni hanno dovuto digerire i trasferimenti alla Juventus di Bernardeschi, Chiesa, Vlahovic e Nico Gonzalez.