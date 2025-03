Addio Juve, scelta fatta: via per 50 milioni

È tutto deciso per il clamoroso addio che può sconvolgere il calciomercato estivo della Juventus: 50 milioni di euro per cambiare maglia

La Champions League è sfumata, la Coppa Italia – per mano dell’Empoli – pure. Alla Juventus di Thiago Motta non resta altro che proseguire la corsa in campionato, sperare di rientrare aritmeticamente il prima possibile tra le prime quattro per garantire alla squadra bianconera l’accesso alla prossima Champions League.

Rimanerne fuori sarebbe un dramma dal punto di vista sportivo ma anche e soprattutto economico. Perché è chiaro a tutti come la prossima sessione di calciomercato, quella estiva che riaprirà tra una manciata di settimane, possa essere cruciale per costruire un futuro nuovamente vincente. La Juve ha speso tanto mesi fa, quando tra gli altri sborsò oltre 100 milioni per Douglas Luiz e Koopmeniers, il cui rendiment è stato fino a questo momento straordinariamente insufficiente. Ora, però, si valuteranno nuove operazioni: tanto tra le entrate quanto, inevitabilmente, tra le uscite.

E così i fari non possono che essere orientati sull’attacco, il reparto che probabilmente stupirà maggiormente la tifoseria bianconera. Perché a partire dall’ormai certo addio di Vlahovic, in scadenza il 30 giugno 2026 e lontanissimo dall’opzione rinnovo, Cristiano Giuntoli ha intenzione di ricostruire il reparto avanzato ora nelle mani di Thiago Motta. Resta in piedi – ma è complicatissima – l’idea di provare a trattare con il PSG la permanenza a titolo definitivo di Kolo Muani, che sta facendo benissimo sin dall’approdo in prestito lo scorso gennaio.

50 milioni per la firma: Juve, colpaccio in Serie A

C’è però un’altra situazione potenzialmente in entrata che farebbe impazzire di gioia i tifosi della Juve: un’idea coltivata da tempo e che in Serie A regalerebbe uno degli attaccanti più forti e letali del panorama internazionale. Si parla di Ademola Lookman.

Il nazionale nigeriano – ma nato a Londra – a 27 anni sembra aver ormai virtualmente chiuso la sua avventura con la maglia dell’Atalanta. Le dure critiche – in parte fuori luogo – di Gasperini hanno portato alla rottura tra l’attaccante e l’allenatore della ‘Dea’. Senza contare, poi, come Lookman sia in scadenza il 30 giugno 2026 e senza rinnovo ad un anno dalla possibilità di lasciare a zero, potrebbe essere inevitabile vederlo lasciare Bergamo. Secondo ‘TMW’ l’Atalanta, però, ha intenzione di chiedere a chi lo vorrà – in primis la Juventus – una cifra davvero importantissima: 50 milioni di euro.

Una pretesa sotto la quale difficilmente si scenderà e che rischia di complicare i piani della Juve che, d’altro canto, avrà comunque a disposizione un tesoretto derivante dalla cessione di Vlahovic. Lookman in questa che sarà la sua ultima stagione in maglia nerazzurra ha fino a questo momento collezionato 30 presenze con 17 gol e 7 assist vincenti.