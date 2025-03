Calciomercato Juventus, arriva la chiamata dalla Capitale: duello per il difensore

Arriva una chiamata inaspettata dalla Capitale, adesso la sfida si fa ardua per il difensore: tutti i dettagli.

La Juventus continua a monitorare il mercato in cerca di rinforzi per la difesa, ma potrebbe dover fare i conti con la concorrenza di un club di Premier League. Secondo quanto riportato dal portale britannico “TeamTalk“, anche il Chelsea avrebbe messo nel mirino David Hancko, difensore centrale classe 1997 del Feyenoord e della nazionale slovacca.

Il giocatore, già da tempo seguito dalla dirigenza bianconera, ha attirato l’attenzione del nuovo tecnico dei “Blues“, Enzo Maresca, che lo considera un profilo ideale per rafforzare la retroguardia della sua squadra. L’interesse del Chelsea potrebbe però far lievitare il prezzo del cartellino, che, alla luce delle recenti indiscrezioni, potrebbe toccare quota 50 milioni di euro.

Anche il Chelsea su David Hancko: 50 milion di euro il prezzo

Una cifra decisamente elevata per la Juventus, che difficilmente potrebbe permettersi un investimento simile senza cessioni importanti. In casa bianconera si valuta la situazione, ma con l’inserimento di un club economicamente potente come il Chelsea, l’affare si complica. Resta da vedere se la Juventus deciderà di insistere su Hancko o se virerà su altri obiettivi per la difesa in vista della prossima stagione.

Se la Juventus dovesse riuscire a portare a Torino Hancko, il difensore slovacco rappresenterebbe un innesto di assoluto valore per il reparto arretrato. Mancino naturale, Hancko si distingue per la sua capacità di impostare il gioco dal basso, caratteristica che potrebbe rivelarsi preziosa nello stile di gioco che Thiago Motta intende implementare. La sua duttilità gli permette di giocare sia come centrale in una difesa a quattro, sia come braccetto sinistro in una linea a tre, offrendo soluzioni tattiche interessanti alla squadra bianconera.

Oltre alle qualità tecniche, Hancko è un difensore solido fisicamente, bravo nell’uno contro uno e nel gioco aereo, elementi fondamentali per slovacca lo rendererinforzare una retroguardia che negli ultimi anni ha mostrato qualche fragilità. Infine, la sua esperienza internazionale con il Feyenoord e con la nazionalebbe pronto a gestire la pressione di un club ambizioso come la Juventus. L’investimento su Hancko potrebbe quindi rappresentare una scelta strategica per blindare la difesa e costruire un reparto arretrato più solido e competitivo per le prossime stagioni.