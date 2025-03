La Juventus fa fuori anche lui: rivoluzione e 92 milioni di euro

La Juventus dice addio a un altro big, cambia tutto per l’ennesima volta tra i bianconeri: il piano della dirigenza

Le ultime sessioni di calciomercato, per la Juventus, hanno significato delle piccole grandi rivoluzioni. I bianconeri sono stati molto attivi tra entrate e uscite e la squadra ha in più occasioni cambiato volto. Un ribaltone maggiormente dettato dalla necessità, quello di gennaio, dove nelle intenzioni di partenza il club non avrebbe voluto investire tantissimo, ma si è trovato costretto a farlo per i tanti infortuni che avevano ridotto le rotazioni in autunno.

Ora, si prevede un’altra sessione estiva all’insegna di tantissime operazioni, con Cristiano Giuntoli che lavora già adesso all’ennesimo rinnovamento. Non era nemmeno finito il mercato invernale che il direttore tecnico bianconero già pensava alle prossime mosse, per farsi trovare pronto al momento opportuno.

Ci sono naturalmente scenari che vanno ancora definiti, ma le idee sono piuttosto chiare a carattere generale. In tutti i reparti, vedremo la Juventus andare a caccia di nuovi acquisti e per farlo si cercheranno anche risorse da altre cessioni pesanti, oltre quelle che sono già avvenute negli ultimi tempi. In bilico, in particolare, la posizione di un big che fino a poco tempo fa pareva intoccabile.

Juventus, cessione per Gatti e difesa rifatta da capo

Nel reparto difensivo, fino al recente infortunio, era stato lui a tirare la carretta sempre e comunque, cercando di assicurare un rendimento sempre elevato. Parliamo di Federico Gatti, che nelle ultime stagioni, nonostante la giovane età, stava già diventando una bandiera bianconera. Ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino.

Si era già parlato, a gennaio, di lui in termini di mercato, con il corteggiamento giunto dalla Premier League e dal Nottingham Forrest in particolare. Proposta da lui respinta per la voglia di rimanere alla Juve e scrivere la storia con la maglia bianconera. In realtà, però, il suo nome non è tra i preferiti di Thiago Motta, che potrebbe anche fare a meno di lui.

Con l’allenatore in vista della permanenza, dunque, per Gatti si potrebbero ascoltare nuove proposte dall’Inghilterra per almeno 25 milioni di euro. Questo è quanto si sostiene su ‘Calciomercato.it’, con l’idea, da parte di Giuntoli, di ripartire, al centro del reparto arretrato, dai riscatti di Renato Veiga e Kalulu per 37 milioni totali e dall’acquisto di David Hancko, per 30 milioni.