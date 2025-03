Mourinho aiuta la Juventus: Giuntoli non crede ai suoi occhi

Mourinho in soccorso della Juventus, dalla Turchia convinti dell’assalto al giocatore bianconero. Giuntoli non crede ai suoi occhi

Lo abbiamo capito da un po’ di tempo, il mercato estivo della Juventus non dipende solamente dalla qualificazione alla prossima Champions League ma anche dalle uscite che Cristiano Giuntoli riuscirà a piazzare nel corso dei prossimi mesi. E un bell’aiuto, praticamente decisivo, potrebbe arrivare assolutamente dalla cessione di Dusan Vlahovic.

Come vi abbiamo raccontato nella giornata di ieri, l’Arsenal, una delle squadre maggiormente interessate all’attaccante serbo, avrebbe deciso – ma da qui a dire che è finita ce ne passa – di puntare su Osimhen, iniziando anche ad avviare i contatti con l’entourage del calciatore. E questo ovviamente potrebbe essere un grosso problema per Giuntoli che senza quei soldi, sicuri, potrebbe avere delle enormi difficoltà per riuscire nel colpo grosso. Lì in attacco ovvio. Ma arrivati a questo punto, secondo le informazioni che arrivano dalla Turchia, la situazione si potrebbe sbloccare.

Vlahovic al Fenerbahce: Mou ci mette la firma

Secondo quanto scritto da fotomac.com, la formazione turca, vista anche l’età di Dzeko che non è più un ragazzino nonostante continui ad essere decisivo, vuole un nuovo attaccante. E questo nuovo profilo sarebbe proprio quello di Vlahovic. Mourinho quindi, che conosce il giocatore avendolo affrontato in Italia nel suo periodo alla Roma, avrebbe dato il via libera, cercando di anticipare tutti gli altri, soprattutto l’Aston Villa – viene messo nero su bianco – che avrebbe iniziato da un po’ di tempo a seguire da vicino la vicenda che riguarda appunto Vlahovic.

In soccorso di Giuntoli, insomma, potrebbe arrivare lo Special One che come sappiamo non è che abbia questo bellissimo rapporto con la tifoseria bianconera, visti i trascorsi nerazzurri e poi gli strascichi con il Manchester United. Non si parla di cifre, ma come sappiamo la Juventus si potrebbe pure accontentare, visto che parliamo di un giocatore che la prossima estate sarebbe ad un solo anno di scadenza contrattuale, di 35-40milioni di euro che, viste le qualità del calciatore, e l’età che è tutta dalla sua parte, è un po’ forse sotto la stima. Ma potrebbero come detto bastare e avanzare.