Pagano la clausola per Osimhen: l’intesa è definitiva, bomba Juve

Pagano la clausola per Osimhen, adesso, lo scenario potrebbe cambiare radicalmente: tutti i dettagli della situazione.

L’Arsenal ha mosso i primi passi concreti per portare Victor Osimhen all’Emirates Stadium, con una cifra concordata di 62 milioni di sterline per il cartellino del giocatore. Il club londinese, alla ricerca di un attaccante prolifico, punta a rafforzare il proprio reparto offensivo con il bomber nigeriano.

Nelle ultime due partite, l’Arsenal ha effettuato ben 33 tiri in porta, riuscendo però a centrare lo specchio solo in tre occasioni. Questa scarsa precisione ha evidenziato l’esigenza di un finalizzatore di livello, spingendo Mikel Arteta a cercare soluzioni sul mercato. Osimhen rappresenta il profilo ideale, capace di garantire gol e fisicità all’attacco dei Gunners.

Arsenal pronta a chiudere per Osimhen: Arteta lo vuole

Mikel Merino è stato schierato come falso nueve nella recente sfida contro il Leicester, trovando anche la rete. Tuttavia, Arteta è consapevole che questa soluzione non può essere permanente. Con Osimhen in attacco, l’allenatore spagnolo potrebbe riportare Kai Havertz nel suo ruolo naturale di trequartista, aumentando così la qualità nella costruzione del gioco.

Osimhen è molto ambito da diversi top club europei, tra cui Chelsea e Manchester United ma soprattutto la Juventus che lo segue già da diverso tempo, anche per via di Cristiano Giuntoli, attuale ds bianconero, che nella sua avventura al Napoli, lo portò proprio nella squadra italiana. Nonostante il recente prestito al Galatasaray, dove ha messo a segno 96 gol in 160 partite, il giocatore resta uno dei centravanti più ricercati sul mercato. L’Arsenal ha comunicato al Napoli, club madre del nigeriano, di essere disposto a pagare la clausola rescissoria fissata a 70 milioni di sterline per assicurarsi il talento africano.

Parallelamente, l’Arsenal non perde di vista Benjamin Sesko, attaccante che aveva deciso di restare in Germania la scorsa estate, ma che potrebbe tornare in gioco nel caso in cui la trattativa per Osimhen dovesse complicarsi. Staremo a vedere se, effettivamente, i Gunners saranno la vera ‘antagonista’ sul mercato dei bianconeri per la prossima stagione. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito nei prossimi mesi.