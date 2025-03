Juventus contro Inter e Milan: affare fatto per 30 milioni

30 milioni per la firma, è un grande colpo in ottica calciomercato estivo: la Juventus sfida Inter e Milan, ecco l’idea per l’anno prossimo

Al di là degli affari di campo che quest’anno non sempre hanno fatto felici i tifosi bianconeri, la Juventus guarda al futuro e a ciò che sarà della rosa di Thiago Motta. Tanti cambiamenti e l’idea di sfruttare tutte le occasioni che la sessione estiva di calciomercato offrirà da qui ai prossimi mesi.

Uno dei punti focali della prossima campagna acquisti della Juventus – al pari delle milanesi – riguarderà inevitabilmente la difesa. Una retroguardia orfana di Bremer che dopo l’infortunio del centrale brasiliano ha fatto enorme fatica, mostrando limiti preoccupanti nel corso della stagione. Ecco perchè prosegue la spasmodica ricerca di un centrale di spessore da parte di Cristiano Giuntoli in vista dell’estate.

Un giocatore da affiancare a Bremer e che – nell’eventualità – sia in grado di non far rimpiangere l’ex Toro. A tal proposito arriva un’indiscrezione dall’Inghilterra che può mettere al centro di tutto una corsa a tre tra i bianconeri, Inter e Milan. Il gioiello è pronto a cambiare casacca: serviranno 30 milioni di euro.

Juve, centrale da urlo: lo vogliono pure Inter e Milan

Il portale ‘Justarsenal.com’ sottolinea quella che potrebbe essere una mossa importante nel calciomercato estivo dei ‘Gunners’ che riguarderebbe le big del nostro calcio. La dirigenza dell’Arsenal avrebbe preso la decisione di vendere uno dei suoi big: è già stato recentemente accostato alla Juventus ma non solo.

Si tratta di Jakub Kiwior, al centro di rumors di mercato lo scorso gennaio visto lo scarso impiego da parte di Mikel Arteta. Ora il tormentone è destinato a tornare di moda, visto che il nazionale polacco – nonostante un contratto in essere fino a metà 2028 – non rientra nei piani futuri dei ‘Gunners’. L’Arsenal si sarebbe convinta nel cedere Kiwior per una cifra vicina ai 25-30 milioni di euro, con diverse grandi squadre già in fila da tempo per lui. Juventus, Inter, Milan ma anche Siviglia, Villarreal, Fiorentina, Atalanta e Bologna. Club che nel recente passato hanno mostrato un discreto interesse e che rimangono all’erta in vista dei mesi estivi.

Premier League, Serie A o Liga: Kiwior accetterà un’offerta da uno di questi campionati, da una società in grado di garantirgli il giusto minutaggio nel corso della prossima stagione. Nonostante le italiane siano proiettate più ad un’operazione in prestito, la volontà dell’Arsenal è chiara: cedere il polacco a titolo definitivo per reinvestire su un nuovo difensore, tra quelli presi in considerazione l’ex Juventus Huijsen, Guehi e Hato.