Un altro Koopmeiners alla Juventus: Giuntoli ci riprova, 60 milioni

Come accaduto con Koopmeiners, la storia può ripetersi: 60 milioni sul piatto, la Juventus apparecchia un nuovo costosissimo colpo

La testa al campo, per cercare di chiudere nei migliori dei modi un’annata comunque complessa sotto tanti punti di vista. In casa Juventus è già tempo di valutazioni per programmare un futuro che dovrà necessariamente essere più roseo di quello attuale.

Così Cristiano Giuntoli ha intenzione di darsi da fare per potenziare la rosa bianconera e accontentare Thiago Motta in vista della prossima stagione. Quest’anno, all’esordio sulla panchina della Juventus, il tecnico italo-brasiliano ha dovuto fare i conti con diverse defezioni: in primis quella pesantissima di Bremer, out per l’intera stagione. Un ko che ha indebolito non poco la difesa della Vecchia Signora: uno dei reparti che da giugno – al netto del ritorno in campo del brasiliano – sarà al centro di un vero e proprio restyling.

Così come il centrocampo, che nonostante le firme di Douglas Luiz prima e Koopmeiners poi per oltre 100 milioni complessivi, rischia di accogliere un nuovo grandissimo colpo. E proprio come accaduto per il nazionale olandese, ora la storia può ripetersi: serviranno 60 milioni di euro per portarlo a Torino in estate.

Alla Juve come Koopmeiners: nuovo affare con l’Atalanta

L’indiscrezione lanciata da ‘Sportmediaset’ riguardo ad uno dei papabili prossimi colpi della Juventus è a dir poco clamorosa. Perché, dopo Koopmeiners, il club bianconero starebbe tornando a muoversi in direzione Bergamo: una nuova stella dell’Atalanta è la priorità per giugno.

Si parla del brasiliano Ederson, per il quale non vi è solo un interessa ma un qualcosa di più. Al punto che il dt bianconero Cristiano Giuntoli avrebbe chiesto informazioni al ds nerazzurro Tony D’Amico, in un meeting avvenuto circa un mese fa. Da tempo la dirigenza bianconera guarda con grande interesse a Retegui e Lookman, per potenziare l’attacco nell’ottica dell’addio estivo ormai certo di Dusan Vlahovic. Ma ora c’è pure Ederson ad affollare i pensieri di Giuntoli che nonostante la deludente resa del colpo Koopmeiners, potrebbe ripetere un grosso affare con l’Atalanta.

L’estate scorsa la Juve ci aveva provato ma l’Atalanta aveva fatto muro, rifiutando anche 40 milioni da club inglesi per il cartellino di Ederson. Ora, verosimilmente, ne serviranno tanti quanti quelli spesi per il centrocampista olandese: quindi 60. Alla finestra vi sarebbero pure Manchester United e City, pronte a farsi avanti a fine stagione.

Per questo motivo Giuntoli starebbe cercando di giocare d’anticipo, per scavalcare le rivali e regalare il duttile Ederson a Thiago Motta. In un reparto che a parte Locatelli e Thuram ha visto più delusioni che prestazioni da applausi quest’anno. Il 25enne brasiliano è reduce, ad oggi, da 39 presenze con 4 gol e 2 assist vincenti agli ordini di Gian Piero Gasperini.