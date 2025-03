Vlahovic fatto fuori: scelto un altro bomber in Serie A

Vlahovic fatto fuori. Il finale di stagione della Juventus insegue l’ultimo obiettivo rimasto, la zona Champions. Poi sarà nuovamente mercato.

Quella disastrosa settimana che ha visto la Juventus uscire, nella maniera peggiore, prima dalla Champions League e poi dalla Coppa Italia, rischia di avere ulteriori, ed ancor più pesanti, conseguenze.

Non sono pochi infatti coloro, tra gli addetti ai lavori, che credono che la prossima sessione di calciomercato vedrà, ancora una volta, Cristiano Giuntoli e la Juventus protagonisti. Vuoi perché, nonostante le numerose operazioni in entrata-uscita effettuate nelle ultime due sessioni, la rosa della Juventus presenta ancora alcune lacune, vuoi anche perché diverse costose scelte non si sono rivelate indovinate. Sarà dunque una nuova lunga estate calda da vivere accanto al ‘ritoccato’ progetto della società bianconera. Ed anche l’inizio ci riporta alla scorsa estate.

Tutto riparte, come sempre, da Dusan Vlahovic.

Vlahovic fatto fuori, lo ha superato il Thuram nerazzurro

Anche nella stagione in corso Dusan Vlahovic non ha risposto come la dirigenza, e Thiago Motta, si aspettavano. Il mercato della Juventus pare essere sempre ancorato, e condizionato, dal destino classe 2000.

La riluttanza dell’entourage del giocatore a rinnovare con la Juventus, rinnovo che comporterebbe un taglio dell’attuale ingaggio a doppia cifra, spinge il serbo fuori dalla Continassa. La Premier League appare come un possibile approdo dell’attuale centravanti bianconero, anche se dall’Inghilterra giungono notizie differenti. E l’informazione che ci fornisce tbrfootball.com non regalerà un sorriso alla dirigenza bianconera. La Premier League che conta si sta muovendo nella direzione che porta a Marcus Thuram. L’attaccante dell’Inter, che Beppe Marotta ha preso a parametro zero dal Borussia Monchengladbach nel 2023, ha una clausola rescissoria di poco più di 70 milioni di sterline.

Il contratto che lega l’attaccante francese alla società nerazzurra scadrà il 30 giugno 2028. Le parti potrebbero incontrarsi a breve per discutere di un prolungamento che potrebbe eliminare la clausola rescissoria o portare ad un suo ulteriore aumento. Sull’attaccante dell’Inter vi sono il Liverpool, il Chelsea e soprattutto l’Arsenal di Mikel Arteta. I Gunners avrebbero pertanto orientato le loro attenzioni sull’attaccante francese lasciando Dusan Vlahovic al palo. E lasciando la patata bollente ‘serba’ in mano a Cristiano Giuntoli. Ancora una volta. Ancora per un’altra estate.