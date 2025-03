Calciomercato Juventus, 125 milioni per Osimhen: il presidente ha detto sì

Calciomercato Juventus, via libera per Osimhen: il presidente ha dato l’ok all’offerta di 10 milioni di euro all’anno per il nigeriano

Se Dusan Vlahovic, è cosa certa, lascerà la Juventus alla fine di questa stagione, Cristiano Giuntoli si è già messo all’opera con il Psg per cercare di trattenere in qualche modo Kolo Muani anche il prossimo anno.

L’impatto dell’attaccante francese è stato importante, anche se nelle ultime uscite anche lui è finito nell’oblio di una squadra che non ha un’identità e che mette a rischio anche il posto nella prossima Champions League. Sì, al momento la Juventus è quarta in classifica ma giocando come ha fatto contro l’Atalanta, e prima contro l’Empoli e prima ancora con il Psv, allora sarà difficile chiudere in quella posizione alla fine di questa stagione. Diciamo che è una situazione abbastanza complicata, una di quelle che mettono davvero a rischio tutto. Chiusa la premessa, è evidente che l’addio del serbo costringa Giuntoli a cercare un altro attaccante e da un po’ di tempo nel mirino ci è finito Osimhen, di proprietà del Napoli ma adesso in prestito al Galatasaray. E sono proprio i giallorossi turchi che il prossimo anno lo vorrebbero tenere.

Osimhen alla Juventus si complica: il Galatasaray pronto alle follie

Secondo quanto scritto dal portale turco milliyet.com, il presidente del Galatasaray avrebbe dato via libera ai propri dirigenti di fare un’offerta di 10milioni di euro all’anno a Osimhen (più i 75 della clausola per arrivare a 125milioni) per cercare di convincerlo a rimanere anche il prossimo anno. Il giocatore, come sappiamo tutti, vorrebbe prima o poi giocare in Premier League ma il suo rapporto con Giuntoli, visto che è stato lo stesso dirigente a portarlo in Italia, è molto forte, ed è su questo che punta ovviamente la Juventus.

Non sappiamo se basterà, perché servono dei soldi e anche molti sia per il Napoli sia per il giocatore e questi potrebbero arrivare solo in caso di qualificazione Champions League. E poi c’è da dire che davanti ad uno stipendio del genere, è sempre dura di no per qualunque calciatore. Il Gala, inoltre, dovrebbe anche qualificarsi alla prossima massima competizione europea e questa vetrina potrebbe anche spingere Osimhen a rimanere. E per la Juve si complica tutto.