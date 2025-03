Costretti a regalare Vlahovic, la Juventus è spalle al muro

Il futuro di Dusan Vlahovic lontano dalla Torino bianconera: l’addio alla Juventus è deciso, non c’è altra scelta

Di tempo ce n’è stato per cercare un accordo e portare avanti un matrimonio che tra alti e bassi dura da ormai quasi tre anni e mezzo. Adesso, però, sembra davvero tutto finito. Dusan Vlahovic nella prossima stagione non sarà più un calciatore della Juventus: un destino inevitabile.

Arrivato nel gennaio 2022 dalla Fiorentina, con enormi aspettative ed un investimento da oltre 80 milioni di euro, Vlahovic ha vissuto momenti di luce ma anche molti di ombra a Torino. Spesso finito al centro di durissime critiche, la punta classe 2000 già la scorsa estate è stata accostata all’addio. Poi la permanenza, la voglia di convincere coi gol Thiago Motta: un feeling mai decollato con l’ex allenatore del Bologna.

Non vi sono dubbi che il mancato rinnovo di Dusan Vlahovic per la Juventus possa rappresentare una grossa sconfitta. Non solo dal punto sportivo ma, soprattutto, da quello economico. Perché ad oggi il serbo, quando mancano poco più di dodici mesi alla scadenza con il club bianconero, potrebbe partire per una cifra decisamente bassa.

Vlahovic con lo sconto: duello e addio Juve

Secondo quanto riferisce ‘Tbrfootball.com’, la dirigenza bianconera si ritroverebbe disposta ad accettare proposte da 30 milioni di euro, per garantire la partenza di Vlahovic che piace soprattutto in Premier League. Già nel mese di gennaio Arsenal e Manchester United hanno provato a portarlo in Inghilterra ma senza successo.

Tra pochi mesi la situazione è destinata a cambiare drasticamente, con la Vecchia Signora costretta a lasciar partire il serbo per evitare di perderlo a zero nell’estate 2026. Vlahovic guadagna 12 milioni netti a stagione, una cifra enorme che la dirigenza bianconera ha provato a ridurre nei discorsi poi sfumati per il prolungamento del 24enne di Belgrado. Pare dunque che la scelta sia stata già presa, con la Juventus (e Thiago Motta) che hanno intenzione di puntare forte su Kolo Muani per la prossima stagione.

Bisognerà ovviamente discuterne con il PSG, visto che il francese è arrivato in prestito secco nelle prime settimane del 2025. Ma intanto lo spazio per Vlahovic si è già ridotto drasticamente. Arteta lo stima da tempo, sin da prima della sua firma con la Juve. Anche lo United a caccia di un grande attaccante potrebbe fare uno sforzo per portare Vlahovic all’Old Trafford: non resta che attendere la riapertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato.