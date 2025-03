Rinvio Fiorentina-Juventus, arriva l’annuncio UFFICIALE. Adesso è arrivata la decisione, tutti i dettagli del caso.

L’ondata di maltempo che sta colpendo la Toscana e, in particolare, la città di Firenze potrebbe mettere a rischio la regolare disputa della partita tra Fiorentina e Juventus, in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Artemio Franchi. A sollevare la questione è stato Alessandro Draghi (FdI), vicepresidente del Consiglio Comunale di Firenze, che ha invitato la sindaca Dario Nardella a valutare l’opportunità di richiedere un rinvio del match.

Questa la richiesta di Draghi, riportata da ‘Sportmediaset’: “Per l’emergenza maltempo, la sindaca Funaro valuti di chiedere il rinvio del match Fiorentina-Juventus”, ha dichiarato Draghi. “Invito la sindaca a confrontarsi con gli organi preposti e a considerare la richiesta di rinvio della partita in programma“.

Fiorentina-Juventu a rischio per il maltempo: il punto

Al momento, la situazione dello Stadio Artemio Franchi appare sotto controllo. Secondo quanto riportato da FirenzeViola, l’impianto non avrebbe subito danni strutturali, sebbene le strade adiacenti risultino parzialmente allagate. Tuttavia, le condizioni meteo avverse e il rischio di peggioramenti potrebbero rendere difficoltoso lo svolgimento della gara.

Diversa, invece, la situazione al Viola Park, il moderno centro sportivo della Fiorentina situato a Bagno a Ripoli. Le forti piogge hanno causato l’allagamento di alcuni campi d’allenamento, rendendoli inagibili. Fortunatamente, le strutture interne, comprese la palestra e gli spogliatoi, non hanno subito danni e la squadra potrà proseguire la preparazione in vista della gara di domenica.

L’emergenza maltempo ha già avuto ripercussioni sul calendario delle giovanili della Fiorentina. Il club viola ha infatti comunicato ufficialmente il posticipo della sfida tra Empoli Primavera e Fiorentina Primavera. La partita, inizialmente prevista per il weekend, è stata riprogrammata per domenica 16 marzo alle ore 13.00 presso l’impianto sportivo “Petroio” di Vinci (FI). Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali da parte della Lega Serie A o delle autorità competenti riguardo a un possibile rinvio di Fiorentina-Juventus. La situazione meteorologica continuerà a essere monitorata attentamente nelle prossime ore, in attesa di eventuali aggiornamenti che potrebbero incidere sul regolare svolgimento della partita.