Tempo scaduto, la fiducia è finita: destino irrimediabilmente segnato

La Juventus sembra aver preso una decisione: i bianconeri non hanno più fiducia in lui, il suo destino è ormai segnato.

Il clima che si respira all’interno dell’ambiente Juve non è affatto dei migliori. Nel giro di poche settimane i bianconeri sono usciti da Champions League e Coppa Italia – per mano di PSV e Empoli – e hanno buttato al vento anche le (poche) chances di rientrare nel giro scudetto. Lo 0-4 subito dall’Atalanta all’Allianz Stadium, che ha rimesso di nuovo la Juve a -9 dalla vetta, è un risultato pesantissimo: il punteggio poteva addirittura essere più largo senza gli ottimi interventi di Di Gregorio.

La stagione bianconera ha ormai preso una brutta piega e l’impressione è che nemmeno il quarto posto basterà per evitare nuovi cambiamenti a giugno. Il più a rischio è inevitabilmente l’allenatore: in otto mesi Thiago Motta non è ancora riuscito a dare un’identità alla squadra e negli ultimi tempi appare anche in difficoltà dal punto di vista della comunicazione con i suoi giocatori.

Tuttavia tra gli osservati speciali non c’è solo l’ex allenatore di Bologna e Spezia. I vertici juventini stanno valutando con attenzione anche la posizione di diversi giocatori che hanno avuto un rendimento ben al di sotto delle aspettative. Ma non è tutto, dato che nemmeno Cristiano Giuntoli sembra più così al sicuro.

Game over alla Juventus! Lo fanno fuori, decisione presa

Giuntoli, arrivato alla Continassa nell’estate 2023 dal Napoli per rinnovare la rosa bianconera e contemporaneamente risanare il bilancio, è visto come il principale responsabile di un calciomercato dove finora ci sono state molte più ombre che luci. I tre colpi della scorsa estate, vale a dire Douglas Luiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez, sono al momento tre autentici flop: una spesa complessiva di circa 150 milioni che non ha minimamente fruttato.

In più i tifosi imputano a Giuntoli anche l’assenza nei momenti più delicati, quelli dove in tanti avrebbero voluto sentire una voce forte da parte di qualche elemento di spicco della società. La pensa così anche Fabio Ravezzani, che in uno dei suoi ultimi post su X si è rivolto direttamente al direttore sportivo bianconero senza usare giri di parole.

“Siamo ormai sul finale di stagione e va detto che Giuntoli ha sbagliato praticamente tutto – scrive il noto giornalista e direttore di Telelombardia – Dall’allenatore alla quasi totalità degli acquisti Juve“. Ecco perché a detta di Ravezzani la Juve dovrebbe ragionare anche sulla sostituzione dell’ex ds di Napoli e Carpi: “Diventa francamente temerario dargli ancora fiducia“.