La Juve gli dice addio, il destino è segnato: scippo a zero

Un clamoroso colpo di scena per il mercato bianconero: addio a zero, così la Juventus rimarrà a mani vuote

Non vi è alcun dubbio che tra le priorità della Juventus, in vista della riapertura della sessione estiva di calciomercato, vi sia la ricerca di un grande attaccante. D’altronde, il destino di Dusan Vlahovic è praticamente segnato e non cambierà da qui a poche settimane: per il serbo le porte dell’addio sono solo questione di tempo.

Arrivato poco più di tre anni fa dalla Fiorentina per oltre 80 milioni di euro, il rendimento del 24enne di Belgrado non sempre è stato all’altezza della situazione. Anche in questa stagione, nonostante una discreta regolarità sotto porta, Vlahovic si è ritrovato spesso e volentieri al centro di aspre critiche. Senza contare, poi, un rapporto tutt’altro che rose e fiori con Thiago Motta.

Il feeling con l’ex tecnico del Bologna non è mai scattato, Vlahovic lascerà Torino ed un vuoto importante da colmare nei prossimi mesi. A Cristiano Giuntoli l’arduo compito, dopo aver incassato dall’addio del serbo, di trovare un degno erede. Ed in tal senso, dalla Spagna, non arrivano affatto buone nuove.

Juve ko, c’è il sorpasso per il bomber

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ sottolinea uno scenario di mercato pazzesco che coinvolge, da vicino, la Juventus ed uno dei nomi da tempo accostati ai bianconeri per rinforzare l’attacco. A maggior ragione dopo l’addio praticamente certo di Dusan Vlahovic: si parla, in questo caso, di Jonathan David.

Il 25enne di Brooklyn vedrà scadere il suo contratto con il Lille il 30 giugno 2025: da mesi è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero approdare in Serie A. Inter ma soprattutto Juventus, coi bianconeri attenti al post Vlahovic indipendentemente dalle eventuali trattative col PSG per la permanenza di Kolo Muani. L’attaccante classe 2000 – che in passato è stato pure vicino al Milan – viene però dato, dalla Spagna, sempre più vicino alla maglia del Barcellona.

Joan Laporta ritiene David un’occasione impossibile da lasciarsi scappare, al punto che vorrebbe muoversi con anticipo per superare la concorrenza e garantire a Flick uno dei migliori attaccanti attualmente in circolazione. I numeri del nazionale canadese, al suo ultimo anno al Lille, parlano per lui. 23 gol e 10 assist in 40 presenze complessive, tra campionato e coppe. La media di una rete ogni 139′: qualcosa di veramente notevole.

Ecco perché il 25enne viene considerato dai vertici blaugrana l’investimento ideale da mettere a segno appena la sessione estiva di calciomercato riaprirà ufficialmente i battenti. Una pessima notizia per i bianconeri l’accelerata del Barcellona, perché ora la Juventus dovrà correre ai ripari ed eventualmente giocare al rialzo per restare in corsa per la firma di David. Le alternative a Giuntoli non mancano: staremo a vedere, alla fine, quale sarà la strategia bianconera per il prossimo anno.