Esonero Thiago Motta, non ci sono più dubbi: ecco chi va in panchina

Esonero Thiago Motta, non ci sono più dubbi. Altra legnata, addio al quarto posto e adesso si deve cambiare. Ecco chi va in panchina

Altra legnata, altra figuraccia. Altra sconfitta terribile, e adesso non ci possono essere più dubbi. Deve finire l’era di Thiago Motta alla Juventus, altrimenti il rischio di non andare in Champions League il prossimo anno diventa sempre più concreto.

Un tecnico che sta dimostrando una cosa, di non essere proprio da Juventus. Scelte sbagliate, tutte, e un accanimento contro Vlahovic che non si capisce perché. Nemmeno stasera Kolo Muani l’ha strisciata, per oltre un’ora, eppure è rimasto in campo con Dusan a guardare contro la sua ex squadra. Un valore di mercato perso – così come quasi tutti i giocatori della rosa – e un silenzio assordante subito dopo il doppio-colpo a inizio partita che ha indirizzato la stessa. Insomma, è il momento di dire addio, e c’è già il sostituto.

Esonero Thiago Motta: Tudor ha già detto sì

Dopo la sconfitta della scorsa settimana contro l’Atalanta, si è parlato di un contatto con Tudor, uno che l’ambiente lo conosce bene. Un atteggiamento completamente diverso in panchina quello del croato, rispetto a un Motta che mai ha dato la sensazione di avere in mano la situazione. Un duro vero, quello che serve adesso all’interno di uno spogliatoio che non riesce nemmeno a reagire. Dov’è il Dna Juventus? Quel fino alla fine che ci ha accompagnati negli ultimi anni? Non esiste più. Ma non è solo colpa di un allenatore che ci capisce poco, ma anche una dirigenza che ha cercato di cambiare un Dna che era il meglio che si potesse avere.

E Tudor? L’ex Lazio, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe detto sì alla possibilità di allenare la squadra. Magari con un contratto di pochi mesi, con opzione in caso di raggiungimento della Champions. Un traghettatore con vista sul futuro, per salvare il salvabile, perché così, oggettivamente, non si può più andare avanti.