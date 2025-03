Non solo Thiago Motta, rivoluzione totale: arriva la doppia rescissione

Non solo Thiago Motta, alla Juventus è rivoluzione totale. Lo chiedono a gran voce. Ecco la doppia rescissione. Cosa sta succedendo

Se la panchina di Motta davvero traballa, ci sono i tifosi della Juventus che non addossano tutte le colpe al tecnico ex Bologna alla sua prima esperienza su una grande. Ma molti dicono che le colpe devono essere divise. Con chi? Facile immaginarlo.

Nel mirino c’è finito anche Giuntoli, arrivato dal Napoli lo scorso anno, che nonostante si sia dichiarato tifoso bianconero, non ha evidentemente capito qual è l’obiettivo di una società come quella piemontese. Vincere. Non importa come, non importa quando, non importa in che modo la squadra giochi. Si deve vincere, a tutti i costi. E adesso i tifosi chiedono a gran voce un suo addio.

Non solo Motta: i tifosi cacciano anche Giuntoli

Sotto un post di Nicolò Schira su X, nel quale il giornalista parlava di un’altra notizia, è spuntato il commento di un tifoso bianconero che recita questo: “Nico, dai la notizia dell’esonero immediato di Motta e Giuntoli”. Sì, non solo l’allenatore, ma anche l’attuale direttore dell’area tecnica nel mirino. Giuntoli si è visto in tribuna al Franchi, inquadrato dopo il due a zero della Fiorentina. Ovviamente rabbuiato da un avvio choc della squadra che dopo 17 minuti aveva di fatto chiuso la contesa. Nessuna reazione, niente di niente. Qualcosa che dalle parti di Torino, soprattutto in un match come quello di Firenze, non si era mai visto.

Tutti sotto processo, tutti sotto “incriminazione” per quello che doveva essere e per quello che non è mai stato. Un Dna ultracentenario non si può modificare con delle scelte del genere. In nessun modo. Si deve andare avanti con quella che è una storia vincente. Eppure qualcuno ha deciso o ha provato a cambiarla. E i risultati li stiamo vedendo tutti.