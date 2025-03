30 milioni e dice addio alla Juve: la mazzata è tremenda

La Juve deve fare i conti con una vera e propria mazzata: ha già detto addio ai bianconeri, vola in Premier per 30 milioni.

In estate la Juve sarà chiamata a fare nuovamente dei cambiamenti. Qualcuno parla già di ennesima rivoluzione: la stagione è stata deludente e rimarrà tale anche in caso di quarto posto e qualificazione alla prossima Champions League. In attesa di capire il futuro di Thiago Motta – che sembra sempre più lontano da una riconferma – e di Giuntoli, in società si ragiona anche su quali profili andare a prendere per migliorare una rosa che ha mostrato diverse carenze in questi mesi.

L’impressione è che la Juve cercherà anche qualche nuovo centrocampista. I grandi colpi della scorsa estate, ovvero Douglas Luiz e Koopmeiners, si sono rivelati finora due veri e propri flop: per questo i vertici bianconeri sono a caccia di qualche altro elemento per rinforzare la mediana, sia dal punto di vista qualitativo che sul piano della fisicità.

Tuttavia proprio in queste ore è arrivata una notizia che non farà ovviamente piacere ai tifosi juventini: uno dei principali obiettivi del club per il centrocampo sembra abbia scelto un’altra destinazione. Secondo quanto riportato dal sito CaughtOffside, infatti, pare che il Liverpool sia un passo dal fare un grosso sgarbo alla Juve.

30 milioni e addio Juve: se ne va in Premier League

I Reds hanno messo nel mirino Morten Frendrup, talentuoso centrocampista del Genoa che anche in questa stagione si sta rivelando uno dei migliori elementi dei rossoblu. Già la scorsa estate il Grifone ha dovuto respingere gli assalti di molti top club fortemente interessati a Frendrup: stavolta, però, l’offerta del Liverpool è troppo ghiotta per dire no.

La capolista della Premier League è infatti disposta a spendere la bellezza di 30 milioni di euro per convincere il Genoa a privarsi di Frendrup. La dirigenza del Liverpool apprezza le qualità del centrocampista danese e anche la sua versatilità, che gli permette di rendere al meglio anche nel ruolo di terzino.

Nella stagione 2023/24 l’ex Brondby è stato il giocatore in Serie A con più palloni recuperati (122) e contrasti riusciti (131). Quest’anno ha collezionato già 30 presenze con la maglia del Genoa mettendo a segno due reti: in tutto Frendrup può vantare 119 presenze in rossoblu con 6 gol realizzati. Frendrup è ovviamente molto stuzzicato dal corteggiamento del Liverpool, sebbene il suo entourage tenga vive anche altre piste: sul classe 2001 si registra anche l’interesse dell’Aston Villa di Unai Emery.