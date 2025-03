“Sotto al 50%”: il suo destino è irrimediabilmente segnato

Il suo destino alla Juventus appare irrimediabilmente segnato: le possibilità di permanenza sono al di sotto del 50%, nuovo ribaltone in vista

La prossima si prospetta una nuova estate di fuoco per la Juventus indipendentemente da quella che sarà la posizione finale dei bianconeri al termine di questa stagione che la vede in lotta per un posto nella prossima Champions League.

Raggiungere la qualificazione per la prossima edizione della massima competizione europea per club è divenuta obbligatoria per i bianconeri dopo le disfatte in Coppa Italia ed in Europa, ma ciò potrebbe non bastare a salvare Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano è tornato fortemente in bilico e non solo per i risultati ottenuti in campo, ma anche per il rapporto con lo spogliatoio che, seppur non rotto del tutto, è entrato in una fase molto complicata da cui è difficile uscirne.

Dopo la disfatta con l’Atalanta, la società bianconera ha confermato Motta, provando a scuotere la squadre e chiedendo unione d’intenti, cosa che conferma come nello spogliatoio ci siano frizioni. Per questo motivo, la Juventus spera di poter raggiungere quanto prima la qualificazione in Champions League, per poi separarsi da Motta una volta terminata la stagione.

L’addio di Thiago Motta sembra sempre più certo con il passare dei giorni e nelle ultime ore è arrivata anche l’autorevole conferma di Fabrizio Romano che ha fatto capire come il destino del tecnico bianconero sia irrimediabilmente segnato.

Juventus, futuro segnato per Thiago Motta: sarà addio a fine stagione

Al di là di come finirà la stagione, le strade della Juventus e di Thiago Motta sono destinate a separarsi. Dopo le tante indiscrezioni degli ultimi giorni, a confermare l’addio ci ha pensato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso il proprio canale YouTube, facendo capire come siano molto basse le possibilità di una sua permanenza.

Romano ha dato anche una percentuale sulla permanenza di Thiago Motta, dando pochissime speranze al tecnico bianconero: “Come possibilità oggi di vederlo sulla panchina l’anno prossimo siamo sotto al 50%. Non è una decisione definitiva ma il feeling al momento è questo” ha dichiarato il famoso esperto di mercato, sottolineando poi come la Juventus non stia affatto pensando ad un cambio imminente in panchina come si era paventato post disfatta contro l’Atalanta.

La volontà del club bianconero è quella di attendere il finale di stagione prima di prendere una scelta definitiva. Tutto fa pensare, però, che la Vecchia Signora abbia già scelto di dire addio a Motta e la conferma è dettata dal fatto che Giuntoli abbia già dato il via al casting per sostituirlo. Nella lista del ds bianconeri ci sono i nomi di Stefano Pioli e Roberto Mancini che sono i candidati maggiori a prendere il posto di Motta, mentre partono più indietro Gian Piero Gasperini e Roberto De Zerbi che potrebbero salutare a fine stagione Atalanta e Marsiglia.