È il favorito per sostituire Thiago Motta: tradimento alle porte

La Juventus si separerà da Thiago Motta al termine della stagione: i bianconeri hanno scelto il sostituto, tradimento alle porte

Nuovo crollo in campionato della Juventus che, dopo essere stata travolta in casa per 4-0 dall’Atalanta, nell’ultima giornata si è fatta battere 3-0 dalla Fiorentina al Franchi senza neanche opporre resistenza.

Dopo un buon inizio, i bianconeri si sono sciolti come neve al sole subendo due gol nel giro di pochi minuti e la partita si può dire sia finita già dopo appena 20 minuti. Nella ripresa, i viola hanno firmato subito la terza rete spegnendo qualsiasi tipo di velleità da parte dei bianconeri che, probabilmente, non sarebbero riusciti a rimontare neppure se fossero rimasti sul 2-0. La non reazione della squadra ha fatto esplodere ulteriormente la rabbia dei tifosi via social e non, chiedendo l’esonero di Thiago Motta.

Al termine della partita però, con gran sorpresa di tutti, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha deciso di confermare Motta alla guida della squadra, sottolineando come dai momenti difficili si esce tutti insieme e che bisogna restare uniti. Lo stesso tecnico italo-brasiliano non ha intenzione di arrendersi tanto facilmente ed ha fatto sapere della sua volontà di non volersi dimettere, conscio di essere l’uomo giusto per poter risollevare la Juventus.

Tuttavia, il futuro di Motta appare ora irrimediabilmente segnato ed a fine stagione, indipendentemente dal raggiungimento del quarto posto o meno, sarà separazione. Nelle ultime ore sono circolati tanti nomi, perfino quello di Mancini, ma secondo Fichajes.net il favorito sarebbe Antonio Conte che potrebbe tradire il Napoli e far ritorno a Torino.

Juventus, Thiago Motta sarà esonerato: Conte in pole per sostituirlo

Indiscrezione clamorosa quella proveniente dalla Spagna secondo cui la Juventus avrebbe intenzione di riportare a Torino ad Antonio Conte. Prima della sfida contro il Venezia, l’attuale allenatore del Napoli alla domanda sul suo possibile ritorno a Torino richiesto dai tifosi dopo un sondaggio lanciato da Tuttosport non ha voluto rispondere e ciò ha alimentato i sogni della tifoseria bianconera.

Secondo Fichajes.net è proprio Conte il grande favorito per sostituire Thiago Motta al termine della stagione. Altri nomi come quelli di Stefano Pioli e Roberto Mancini non scaldano più di tanto sia la dirigenza che i tifosi bianconeri e per questo la società starebbe pensando ad un ritorno che sarebbe a dir poco clamoroso.

Nel caso dovesse concretizzarsi quanto appena detto, per il Napoli sarebbe un vero e proprio tradimento, anche perché dalle parti di Castelvolturno sono sicuri del fatto che Conte onorerà il suo contratto, in scadenza nel 2027. Tuttavia, le ultime voci sul tecnico salentino non fanno dormire sonni tranquilli alla società partenopea che teme che il proprio allenatore possa decidere di tornare alla Juve per riabbracciare quei tifosi che non ha mai dimenticato.

Ad oggi, la Juventus non ha ancora preso una decisione definitiva su chi sarà il nuovo allenatore e l’unica cosa certa è che Thiago Motta sarà esonerato una volta terminata la stagione. Il tecnico italo-brasiliano sarebbe stato confermato da Giuntoli solo per mancanza di alternative valide, ma la decisione di interrompere il rapporto sarebbe già stata presa da parte della società bianconera.