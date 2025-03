La Juventus ha già incassato il ‘sì’: il nuovo numero 9 è ‘italiano’

La Juventus ha già messo le mani sul suo prossimo bomber: ha già incassato il “sì”, il nuovo numero 9 bianconero sarà “italiano”.

Il tracollo di Firenze ha fatto capire, semmai ce ne fosse stato il bisogno, che in casa Juventus bisognerà avviare una nuova rivoluzione a partire dalla prossima estate.

I bianconeri, dopo aver fallito sia in Coppa Italia quanto in Champions League, rischiano anche di mancare la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea per club, cosa che non possono affatto permettersi. Per questo motivo, la dirigenza ha deciso di confermare Thiago Motta quantomeno fino a fine stagione, chiedendo alla squadra di restare unita per questo finale di stagione e solo dopo si tireranno le somme.

Appurato il fatto che l’attuale tecnico bianconero, salvo miracoli, verrà esonerato una volta terminata la stagione, la Juventus dovrà iniziare a sfoltire la rosa, cedendo quei giocatori che non rientrano più nel progetto. Tra questi vi è Dusan Vlahovic che non ha disputato neanche un minuto della sfida persa contro la Fiorentina. Il rapporto tra l’attaccante serbo e Thiago Motta è davvero ai minimi termini, così come quello con la dirigenza che non ha più intenzione di svenarsi per rinnovare il suo contratto.

Al suo posto, Cristiano Giuntoli è pronto a mettere le mani su uno dei bomber “italiani” della Serie A e suo pallino da tempo, vale a dire Victor Osimhen.

Juventus, assalto ad Osimhen: il bomber nigeriano ha già detto sì

Sulle sue tracce già nell’ultima sessione estiva di mercato, la Juventus è intenzionata a lanciare l’assalto definitivo a Victor Osimhen la prossima estate. L’attaccante nigeriano rientrerà al Napoli dal prestito al Galatasaray e secondo quanto riportato dalla giornalista della Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle, non ha per niente chiuso ad un suo trasferimento a Torino.

Attraverso il proprio canale YouTube, la giornalista della Rosea ha fatto sapere come Osimhen abbia già dato il suo sì a Giuntoli e bisognerà solo trattare con il Napoli per trovare l’accordo economico. Cosa più facile a dirsi che a farsi visto che i partenopei, sebbene non rientri nel progetto, sarebbero restii nel cedere un giocatore del livello di Osimhen ad una diretta concorrente e rivale storica come la Juventus.

Giuntoli però, avendo il sì del bomber nigeriano, sa di avere il coltello dalla parte del manico e punterà tutto sulla volontà del giocatore di trasferirsi in bianconero. Da capire, tuttavia, quanto abbia intenzione di spendere la Juventus per il giocatore, anche perché difficilmente i bianconeri arriveranno ad offrire i 75 milioni di euro richiesti dal Napoli la scorsa estate per cederlo a titolo definitivo.