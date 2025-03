Juve spalle al muro, l’addio è pronto: se ne va per 80 milioni

Non c’è più scelta, l’addio è ormai già stato deciso: 80 milioni di euro sul piatto, così saluta definitivamente la Juventus

Il campo sta portando tante e grosse delusioni alla Juventus. Thiago Motta in bilico, il quarto posto nuovamente in dubbio così come la qualificazione alla prossima Champions League. Ecco perché in casa Juve già si pensa al mercato, alle prossime mosse soprattutto tra i potenziali addii.

Il capitolo legato alle cessioni era e rimane una delle priorità di Cristiano Giuntoli che, evidentemente, dovrà dedicarsi prima alle partenze per racimolare un tesoretto da reinvestire poi sui nuovi innesti. In tal senso il dt bianconero potrebbe compiere un enorme sacrificio in vista della riapertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato.

Negli ultimi tempi si è parlato di una potenziale trattativa tra la dirigenza juventina ed un club di Premier League che – da mesi – ha messo nel mirino una delle stelle di Thiago Motta. A determinate condizioni economiche Giuntoli dirà sì: i tifosi della Juve non riescono a crederci.

Dalla Juve alla Premier League: scippo da 80 milioni

Il sito spagnolo ‘Todofichajes.com’ svela, di fatto, quella che sarà una delle operazioni più importanti che caratterizzerà l’estate bianconera. Il capitolo cessioni era e rimane un tema caldissimo per la Vecchia Signora: ecco perché un big, a questo punto, può dire addio alla squadra di Thiago Motta.

Se n’è parlato con forza lo scorso gennaio anche se alla fine non è stato raggiunto l’accordo per la cessione. Il Manchester City ed in primis Pep Guardiola non smettono di pensare ad un rinforzo di spessore per la corsia mancina di difesa: Andrea Cambiaso, a tal proposito, è il sogno non troppo nascosto dell’ex allenatore del Barcellona. I ‘Citizens’ ci hanno provato due mesi fa, con contatti costanti avviati con la dirigenza juventina. Il laterale ex Genoa, ad oggi, è uno dei migliori al mondo: su questo non ci sono affatto dubbi.

E la proposta avanzata degli inglesi di 60-65 milioni di euro durante la scorsa sessione di calciomercato non è comunque bastata a Giuntoli per dire sì all’addio del terzino. Per Cambiaso, infatti, la dirigenza bianconera non sembra intenzionata a scendere sotto gli 80 milioni di euro. Ed è praticamente scontato che a fine stagione, tra una manciata di settimane, si finirà per tornare a parlare di Cambiaso e del suo possibile (evidentemente, probabile) approdo del giocatore classe 2000 alla corte di Guardiola.

Cambiaso, in quella che a questo punto rischia di essere la sua ultima stagione in maglia bianconera, ha fino a questo momento collezionato 35 presenze complessive tra campionato e coppe, con 2 reti e 3 assist vincenti per i compagni. Numeri che hanno ingolosito la dirigenza del Manchester City che nei mesi estivi farà di tutto per scipparlo alla Juventus.