Scambio più 35 milioni: Juve-Osimhen, sta succedendo di tutto

Calciomercato Juventus, avviati i contatti ancora informali per l’addio: la richiesta è di 40 milioni di euro. C’è divergenza sul prezzo

Ha pure indossato per un periodo di tempo la fascia di capitano. Poi Motta ha deciso di toglierla e affidarla, forse in maniera definitiva, a Locatelli. Non lo sappiamo se andrà così fino al termine di questa stagione, visto che sono stati 8 i calciatori della Juventus che si sono legati quel pezzo di stoffa al braccio che dentro un gruppo vuole dire tanto.

Diciamo che anche questo è stato un segnale, per chi lo ha voluto capire, di come la Juventus quest’anno ci ha capito poco. Ma comunque sono altri discorsi, quindi andiamo a vedere, nel dettaglio, quello che potrebbe succedere il prossimo anno o per meglio dire la prossima estate nel momento in cui si apriranno le operazioni di mercato.

Calciomercato Juventus, fissato il prezzo per Gatti

Nei giorni scorsi è uscita fuori la notizia di un interesse del Napoli per Federico Gatti. Gli azzurri hanno intenzione di alzare il livello della rosa di Conte e quindi hanno messo nel mirino il bianconero. “In tema di centrali c’è l’interesse per lo juventino Federico Gatti (contatto informale col suo agente Paolillo) ma non appena letto i giornali i dirigenti bianconeri hanno già ufficiosamente stabilita la cifra di partenza, 40 milioni” ha spiegato alla Rai il giornalista Ciro Venerato.

Che ha spiegato, pure, che il Napoli valuta il cartellino del giocatore poco più della metà. Quindi le parti in ogni caso, almeno per il momento, sono abbastanza distanti. E poi il giornalista ha fatto anche un passaggio su Osimhen: “Il Napoli non intende assolutamente girare Victor Osimhen alla Juventus”, rimarcando il fatto che la clausola di 75milioni di euro non è per i club italiani ma solamente quelli esteri. Quindi sarà difficile vedere il nigeriano in bianconero, assai più probabile un addio destinazione Premier League.