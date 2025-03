Dimissioni: l’addio di Thiago Motta non è mai stato così vicino

Il disastro di Thiago Motta a Firenze fa ancora rumore: chieste le dimissioni del tecnico bianconero, mai stato così vicino all’addio

Le due settimane di sosta per le nazionali saranno lunghissime e difficili per Thiago Motta dopo le due batoste ricevute prima in casa dall’Atalanta e poi in trasferta sul campo della Fiorentina che potrebbe aver messo fine alla sua avventura alla Juventus.

Nonostante la società abbia ribadito la propria fiducia nell’attuale tecnico bianconero sia dopo la partita che nel vertice andato in corso nella serata di lunedì, la sensazione che si ha è che il progetto Motta sia ormai del tutto naufragato. La Juventus ha solamente deciso di rimandare qualsiasi discorso relativo all’allenatore a fine stagione quando si siederà attorno ad un tavolo assieme a Motta per dirgli addio e rescindere il suo contratto.

Esonerare adesso il tecnico bianconero, invece, per la Vecchia Signora sarebbe troppo azzardato in quanto non solo non ci sono sostituti che diano garanzie, ma significherebbe anche dover tenere Thiago Motta a libro paga fino al 2027. Un qualcosa che la Juventus non si può permettere ed anche per questo ha deciso di continuare con l’attuale tecnico, sperando di riuscire comunque a conquistare il quarto posto.

Tuttavia, la rabbia dei tifosi ed opinionisti bianconeri non si è placata ma, anzi, è addirittura aumentata dopo la riconferma. In particolare via social è esploso il noto conduttore radiofonico Edoardo Mecca che ha chiesto le dimissioni di Thiago Motta, considerando del tutto fallito il suo progetto.

Juventus, Thiago Motta nella bufera: chieste le dimissioni

Attraverso il suo profilo X, il noto conduttore radiofonico Edoardo Mecca, grande tifoso della Juventus, si è lasciato andare ad un duro sfogo mettendo sul banco degli imputati a Thiago Motta. Mecca non è stato affatto tenero con il tecnico bianconero e, convinto che ormai il progetto sia già fallito, ritiene sia inutile continuare con lui. Il conduttore radiofonico ha fatto sapere come Motta avrebbe dovuto dimettersi dopo il disastro di Firenze, chiedendo quindi al tecnico di farsi da parte da subito.

Dopo aver incassato la fiducia della società subito dopo la batosta contro la Fiorentina, in conferenza stampa Motta ha dichiarato di non aver alcuna intenzione di dimettersi, sostenendo come sia lui l’uomo giusto per risollevare la Juventus. Parole che non hanno fatto piacere né ai tifosi della Juventus né tantomeno a Mecca che ha poi accusato l’allenatore di essersi messo mezzo spogliatoio contro e di danneggiare giocatori già in palese difficoltà cambiando il loro ruolo.

Il conduttore radiofonico ha sottolineato come sia inaccettabile che una squadra come la Juventus giochi in questo modo ed ha anche attaccato la dirigenza bianconera definendola ridicola. Un duro sfogo quello di Mecca che rappresenta l’umore generale dei tifosi della Juventus che, dopo la sosta, temono un’altra figuraccia contro un Genoa in gran forma e ben allenato. L’unica cosa che fa restare ottimisti i tifosi bianconeri è che, in caso di sconfitta, Motta a quel punto non avrà più possibilità di salvezza e la dirigenza sarà obbligata a mandarlo via.