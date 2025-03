Esonero Thiago Motta, la decisione è appena arrivata: c’è l’annuncio

L’addio di Thiago Motta alla Juventus sotto la lente d’ingrandimento: è arrivata la rivelazione sull’esonero del tecnico bianconero

Se non è un dramma, poco ci manca. Alte, altissime le aspettative la scorsa estate intorno alla Juventus e soprattutto a Thiago Motta, l’uomo scelto per aprire un nuovo ciclo vincente in bianconero. Dopo il miracolo Champions a Bologna, l’allenatore italo-brasiliano si sta ritrovando a fare i conti con una situazione più complessa del previsto.

La Juve è stata eliminata dal PSV Eindhoven in Champions League, dall’Empoli in Coppa Italia. Un fallimento totale se si calcola che in campionato i bianconeri – nonostante una campagna acquisti sontuosa la scorsa estate – non hanno mai avuto modo di competere con Inter e Napoli per lo Scudetto. Ed in questo scenario fatto di rabbia e delusione per i tifosi della Juve, non può non tornare in bilico il destino di Motta.

7 gol incassati nelle ultime due gare: il poker casalingo contro l’Atalanta, il tris di Firenze. Una tragedia in piena regola. Si naviga a vista, con la convinzione che in un modo o nell’altro qualcosa dovrà cambiare e molto presto in casa Juventus. E l’annuncio arrivato nelle scorse ore sembra essere una vera e propria sentenza: Cristiano Giuntoli è avvisato.

Juve ‘obbligata’: annuncio sull’esonero di Thiago Motta

Lo scrittore Graziano Carugo Campi ha lanciato un messaggio dal suo profilo ‘X’ e – come spesso accade – riguarda la Juventus. Uno scenario, quello dipinto, che coinvolge da vicino Thiago Motta, il suo futuro sulla panchina della Juve ma anche la dirigenza bianconera.

“Sono un miracolo può salvare Giuntoli”, esordisce così Carugo Campi che non si nasconde e disegna un quadro abbastanza scomodo per quel che riguarda il futuro dell’ex tecnico del Bologna che al suo primo anno in bianconero – a conti fatti – ha deluso su tutti i fronti. “Giuntoli non può esonerare Thiago Motta, che venerdì aveva incassato la fiducia di Elkann. Il resoconto del mercato ha criticità, ma è soprattutto l’incapacità di fare squadra con chi c’era nello staff tecnico l’anno scorso e quest’anno a pesare”.

Sembra, insomma, che l’allenatore italo-brasiliano sia apparentemente destinato a rimanere dov’è. Almeno fino a fine stagione, quando in casa Juve si tireranno le somme per programmare un futuro – si spera – decisamente più radioso. Con o senza Thiago Motta, si punterà a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Puntare a lottare per lo Scudetto con Inter e Napoli, in primo piano. E sullo sfondo sempre il calciomercato che tra pochi mesi rischia – ancora una volta – di stravolgere la rosa bianconera: staremo a vedere.