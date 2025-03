Esonero Thiago Motta già scritto: nuovo allenatore e primo regalo, ecco cosa potrebbe succedere in casa bianconera.

​Il ritorno di Xavi Hernández nel mondo del calcio sembra avvicinarsi, con la Juventus che emerge come possibile destinazione per l’ex allenatore del Barcellona. Dopo un anno sabbatico successivo alla sua esperienza sulla panchina blaugrana, il tecnico catalano sarebbe stato contattato informalmente dalla dirigenza bianconera in vista di una futura collaborazione. ​

Stando ad ‘AS’, il portale estero, la Juventus, attualmente guidata da Thiago Motta, sta vivendo una stagione altalenante, caratterizzata da numerosi pareggi e una recente sconfitta che hanno allontanato la squadra sia dalla vetta della Serie A che dalla zona Champions League. In questo contesto, la società torinese starebbe valutando un cambio di guida tecnica per rilanciare le proprie ambizioni sia in Italia che in Europa. ​

Xavi alla Juventus chede già il primo acquisto: Álex Baena

Xavi Hernández, noto per la sua filosofia di gioco basata sul possesso palla e sul dinamismo, vedrebbe di buon occhio l’approdo in Serie A e, in particolare, alla Juventus. Per implementare il suo stile di gioco, il tecnico avrebbe individuato in Álex Baena, centrocampista del Villarreal, il primo obiettivo di mercato. Baena, classe 2001, si è distinto nella Liga per la sua visione di gioco, capacità di dribbling e propensione offensiva, caratteristiche che lo rendono ideale per il sistema di Xavi. ​

Durante la sua carriera al Villarreal, Baena ha mostrato una notevole crescita, attirando l’attenzione di diversi top club europei. Il suo contributo in termini di assist e la capacità di collegare il centrocampo con l’attacco lo rendono un elemento prezioso per qualsiasi squadra ambiziosa. L’eventuale arrivo di Baena a Torino rappresenterebbe un tassello fondamentale nel progetto di Xavi per riportare la Juventus ai vertici del calcio europeo.​

Se le trattative dovessero andare a buon fine, l’approdo di Xavi Hernández sulla panchina bianconera segnerebbe l’inizio di una nuova era per la Juventus, caratterizzata da un calcio propositivo e orientato al controllo del gioco. L’acquisto di Álex Baena sarebbe il primo passo verso la costruzione di una squadra in grado di competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa, incarnando la visione e la filosofia del tecnico spagnolo.​