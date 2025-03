Juventus nel caos totale: Gatti e un altro hanno chiesto la cessione

Continua ad esserci il caos più totale nella Juventus: Federico Gatti ed un altro giocatore hanno chiesto di essere ceduti, tifosi spiazzati

Per la Juventus continuano ad essere giorni molto difficili dopo la doppia batosta subita prima dell’ultima sosta stagionale per le nazionali. I bianconeri hanno perso il quarto posto in favore del Bologna ed ora rischiano di veder crollare del tutto la loro stagione.

Le eliminazioni dalla Champions League e dalla Coppa Italia sono state altre due mazzate per la Juventus e naturalmente sul banco degli imputati c’è Thiago Motta. Da ogni dove del mondo calcistico italiano sono arrivate critiche pesantissime nei confronti del tecnico bianconero per il quale è stato chiesto l’esonero, mentre qualcuno ha parlato di dimissioni. Motta, però, non ha avuto alcuna intenzione di dimettersi e ad oggi resta l’allenatore dei bianconeri.

Se tra i tifosi c’è tanto malumore, l’atmosfera non è certamente migliore nello spogliatoio bianconero. Parecchi giocatori sarebbero infatti scontenti della situazione e di Motta e sono pronti a salutare qualora la società dovesse confermare il tecnico a fine stagione. A rivelare tale possibilità è stato il giornalista e l’esperto di mercato Mirko Nicolino che, intervenuto a “Ti Amo Calciomercato”, in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it.

Il giornalista ha fatto sapere come tra i giocatori decisi a chiedere la cessione ci sarebbe Federico Gatti e un altro giocatore dei bianconeri sarebbe pronto a seguire il suo esempio, ovvero Kenan Yildiz.

Juventus, che caos: Gatti e Yildiz pronti a dire addio ai bianconeri

La situazione in casa Juventus è decisamente scottante e le due batoste contro Fiorentina e Atalanta sono andate a rendere ancor più pesante l’atmosfera nello spogliatoio. I bianconeri, per salvare la propria stagione, sono obbligati a centrare la qualificazione alla prossima Champions League, diversamente molti giocatori sono disposti a lasciare il club.

Secondo quanto rivelato da Mirko Nicolino a “Ti Amo Calciomercato” in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it, oltre a Federico Gatti, che avrebbe chiesto la cessione qualora Motta venisse confermato, anche Kenan Yildiz è pronto a partire. Il calciatore turco non ha sviluppato un gran feeling con il tecnico bianconero ed una mancata qualificazione alla prossima Champions League renderebbe la sua permanenza a Torino complicatissima..

Yildiz ama la Juventus e vorrebbe essere protagonista, per questo motivo la conferma di Thiago Motta potrebbe essere un ostacolo in più alla continuazione della sua avventura in maglia bianconera. Un annuncio che ha spiazzato i tifosi bianconeri che continuano a non vedere di buon occhio Motta e chiedono alla società di prendere provvedimenti immediati per mettere fine a questo caos senza precedenti.