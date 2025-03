Dalla Nazionale alla Juventus, baraonda totale: ecco l’erede di Motta

Dalla Nazionale alla Juventus e non è Mancini: nel caso di esonero di Thiago Motta spunta il nuovo nome come possibile traghettatore. La situazione

Thiago Motta, al momento, tiene duro. Il suo futuro lo sappiamo è in bilico e in questi giorni si è parlato di un forte interesse, con annesso incontro, della Juventus con Roberto Mancini.

L’ex commissario tecnico della nazionale come sappiamo è libero e probabilmente accetterebbe volentieri la panchina bianconera. Ma non come traghettatore ovviamente, il suo sarebbe un percorso basato su più anni e che si spera potrebbe portare a dei risultati. Vedremo. C’è comunque da tenere in considerazione una cosa abbastanza importante: in questo momento mettere a libro paga un allenatore per diversi anni si potrebbe rivelare qualcosa di complicato. Ecco perché la società, almeno stando a quelle che sono le indiscrezioni di TuttoSport, starebbe cercando un allenatore che in un primo momento possa accettare pochi mesi di contratto, quelli che rimangono da qui alla fine della stagione, e poi sedersi a tavolino e capire se continuare insieme.

Dalla Nazionale alla Juventus: spunta Tedesco

E il nome che il quotidiano ha fatto oggi è quello di Tedesco. Nato in Calabria ma cresciuto in Germania, Tedesco ha da poco chiuso la sua esperienza, di certo non del tutto da ricordare, sulla panchina del Belgio. Il suo posto è stato preso da Rudi Garcia che ha iniziato con una sconfitta contro l’Ucraina.

Il nome del tecnico è quindi finito sul taccuino di Giuntoli qualora la situazione contro il Genoa dovesse sprofondare del tutto. Sappiamo benissimo e abbiamo capito che quella sfida è uno spartiacque importante per il futuro del club – che è quello che ci interessa – e poi di Motta, che si gioca la panchina. Arrivati al venerdì, con una settimana ormai andata via, ci appare improbabile che il club possa licenziare Motta adesso, quindi il match che bagnerà il ritorno del campionato dopo la sosta ci dirà tutte le indicazioni del caso. Con Tedesco iscritto alla lista. E ricordiamoci che lo stesso nel corso delle passate settimane è stato pure accostato alla Roma.