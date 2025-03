Maxi-scambio per Osimhen: affare chiuso per la Juventus

Calciomercato Juventus, come sappiamo i bianconeri cercano un attaccante per la prossima stagione. L’affare Osimhen, però, è chiuso

Sono giorni caldi dentro la Juventus: sappiamo benissimo, e le notizie che vi abbiamo riportato in queste ore vanno verso questa direzione, che ormai il destino di Thiago Motta è deciso. Si attende solamente l’arrivo del mese di aprile, secondo la Gazzetta dello Sport, per comunicare l’esonero all’allenatore e affidarsi a Roberto Mancini.

Chissà, magari il Mancio potrebbe anche rivitalizzare quel Dusan Vlahovic che da quando è arrivato Kolo Muani il campo non lo ha praticamente visto. E potrebbe dare a Giuntoli, si spera, anche la possibilità di cederlo cercando di guadagnarci qualcosa sopra. Sì, perché in qualunque modo andrà a finire la stagione, il serbo, che andrà poi in scadenza di contratto, lascerà la Juventus. E quei soldi, il direttore dell’area tecnica bianconera, li avrebbe voluti investire per Osimhen, suo pupillo, che tornerà al Napoli dopo il prestito al Galatasaray per ripartire. Ma sul nigeriano, come sappiamo, ci sono moltissime squadre estere, una su tutte il Manchester United, pronta a intavolare lo scambio per portarlo in Premier League.

Lo United affonda per Osimhen: affare chiuso con lo scambio

Secondo quanto riferito sui social dall’account dell’agenzia di stampa Manchester United Forever, gli inglesi avrebbe avviato i contatti col club azzurro per un maxi scambio che vedrebbe coinvolti due grossi attaccanti: Victor Osimhen e Rasmus Hojlund. Il club inglese è disposto a mettere sul piatto il cartellino dell’ex Atalanta pur di arrivare al nigeriano. E l’idea di rivedere il danese in Serie A, uno che ha dimostrato di poter e saper segnare in tutti i modi, stuzzica e non poco Antonio Conte.

Data questa notizia, c’è anche da ribadire un’altra cosa. In ogni caso sarebbe stato davvero difficile vedere Osimhen alla Juventus per due motivi: intanto la clausola da 75 milioni di euro è valida solamente per l’estero e poi il Napoli non vorrebbe di certo cedere un giocatore così importante ad una diretta concorrente. Sì, Giuntoli ci proverà, ma sa benissimo che sarà difficilissimo.