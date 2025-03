“Non vedono l’ora”: i giocatori hanno già scaricato Thiago Motta

Nuove indiscrezioni relative al futuro in panchina di Thiago Motta. Ecco le ultimissime che riguardano il tecnico dei bianconeri, che è stato già scaricato da una parte dei giocatori.

I risultati hanno condizionato, in maniera negativa, la stagione di Thiago Motta che dopo il miracolo dello scorso anno a Bologna, adesso si ritrova a rischio esonero dalla Juventus. Le aspettative dei tifosi, dopo l’addio di Allegri, erano diverse. Anche la società, dopo una sontuosa campagna trasferimento, credeva di poter accedere facilmente alla prossima Champions League. Invece, adesso la situazione si è ribaltata con la squdra che si trova quinta in classifica a nove giornate dal termine del campionato con il serio rischio di non qualificarsi alla massima competizione europea.

Ecco perché in società è iniziata a prendere corpo l’ipotesi di un addio anticipato da Thiago Motta. A favorire questa situazione anche il rapporto che c’è fra il tecnico e una parte dello spogliatoio. Le scelte di formazioni, spesso, sono state criticate dagli addetti ai lavori, con l’allenatore che molte volte ha sorpreso lasciando in panchina diversi top della squadea. L’esempio lampante è quello della scorsa giornata di campionato, con Vlahovic e Yildiz fuori per tutti e 90 minuti contro la Fiorentina.

Juventus Thiago Motta, rapporto incrinato con la squadra

Cosa sta succedendo alla Juventus? Emergono delle novità importanti relative al futuro del tecnico che adesso si trova in una posizione di forte debolezza. Non ha più scuse e sembra accerchiato dai risultati negativi che potranno incidere sul suo futuro in bianconero. Ecco nuovi retroscena riguardo il legame che c’è fra Thiago Motta e la squadra.

A Radio Radio è intervenuto il giornalista Mario Mattioli che ha parlato della situazione che sta vivendo la Juventus, rivelando anche degli interessanti retroscena relativi al rapporto poco idilliaco che c’è fra l’allenatore e il resto della squadra.

“Alcuni giocatori della Juventus, in maniera amichevole, mi hanno raccontanto che il primo scontro che c’è stato con Motta è stato a causa di Danilo. Infatti, ad alcuni non è piaciuto l’atteggiamento del mister nei confronti del brasiliano, che era punto di riferimento per tutto lo spogliatoio nonché capitano della squadra. E’ stato messo fuori perché ha fatto una critica sportiva a Thiago Motta. All’allenatore non è andato giù questo atteggiamento ed ha fatto di tutto per farlo andare via dalla Juventus. Credo, comunque, che Motta non si dimetterà mai”.

“In questo club manca la piramide dirigenziale, c’è un presidente che pensa alla squadra solo la domenica quando si deve scendere in campo. Scanavino è concentrato sui conti e Giuntoli e Thiago Motta fanno quello che fanno”.

Ad aggiungere ulteriore benzina sul fuoco anche le dichiarazioni dell’ex attaccante Pruzzo:

“I giocatori si aspettavano un segnale da parte della società, non giocano contro l’allenatore. In realtà loro non vedono l’ora di essere allenati da un altro mister. Cercheranno di arrivare fino in fondo e portare la squadra in Champions League, poi a fine stagione la dirigenza deciderà sul futuro di Motta”.