Conte lo soffia alla Juve: l’addio ormai è certo

Il tecnico del Napoli pianifica un grande colpo per l’estate: addio Juventus, così Conte è pronto a regalargli la maglia azzurra

Mancano ancora diversi mesi alla riapertura della sessione estiva di calciomercato e le big del nostro calcio stanno già accelerando in vista di quella che sarà una stagione del rilancio per molti. In primis la Juventus che non sta vivendo un’annata memorabile e che, dunque, potrebbe cambiare molto per la stagione 2025/26.

Una Juventus che, a differenza del Napoli del grande ex Antonio Conte, quest’anno è ben lontana dal pensare di lottare per lo Scudetto. E dovrà essere proprio quello l’obiettivo principale dell’anno prossimo, la caccia al tricolore che manca ormai da tanti, troppi anni. Situazioni di classifica diverse ma ambizioni comuni quelle di Napoli e Juve e che – in sede di mercato – potrebbero tornare a intrecciare i propri interessi.

Conte, al netto di acquisti di rango minore nel mese di gennaio, attende con ansia l’estate per poter mettere le mani su nomi di spicco, gli investimenti corposi che il presidente De Laurentiis gli avrebbe già promesso. In casa bianconera, invece, molto dipenderà dalla decisione sul prossimo tecnico bianconero.

Thiago Motta è già fuori, la Juventus ha scelto Igor Tudor per chiudere in maniera dignitosa l’annata e sperare di costruire – non è escluso, con un ulteriore nuovo tecnico – una squadra vincente per la stagione che verrà. Proprio in sede di mercato la Vecchia Signora potrebbe ritrovarsi a fare i conti con una situazione decisamente complicata.

La colpa – stavolta – sarebbe proprio di Antonio Conte. Addio definitivo alla Juventus, il suo futuro potrebbe essere a Napoli: lo scenario prospettato nelle scorse ore ha dell’incredibile.

Niente più Juve: è il sogno del Napoli

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ torna a parlare di mercato e mette in primo piano il Napoli ed i desideri espressi da Conte per i mesi estivi. Per l’allenatore salentino la priorità assoluta riguarda l’attacco e a farne le spese potrebbe essere clamorosamente proprio la Juventus.

Joshua Zirkzee non sta vivendo mesi così semplici al Manchester United. Dopo aver solo sfiorato la maglia del Milan e aver scelto i ‘Red Devils’ per il prosieguo della sua carriera, la punta olandese potrebbe già fare ritorno in Serie A. Si è parlato spesso e volentieri, recenemente, come la Juventus sia interessata all’ex Bologna che non ha mai nascosto quanto l’idea di tornare in Serie A lo renderebbe felice. Adesso, però, a fare la voce grossa potrebbe essere il Napoli.

Zirkzee è la prima richiesta di Antonio Conte per la prossima stagione e già nelle prossime settimane potrebbero partire i contatti con i dirigenti del Manchester United, con l’idea di anticipare la concorrenza. Costo del cartellino intorno ai 40 milioni, non è esclusa un’operazione in prestito. Il gioiello classe 2001 ha segnato 6 gol e firmato 2 assist in 44 presenze con la squadra inglese.