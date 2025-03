Giuntoli è stato fatto fuori: l’annuncio che scuote la Juventus

Non solo l’esonero di Thiago Motta. Un annuncio agita le acque in casa della Juventus: Cristiano Giuntoli è stato fatto fuori

Tutti gli allenatori temono le pause per gli impegni delle Nazionali sia per il rischio di infortuni sia per le trasvolate transoceaniche cui sono costretti alcuni loro calciatori con il conseguente jet lag da smaltire a poche ore dal ritorno in campo con i colori del club di appartenenza.

Ma i tecnici temono le pause anche per un’altra ragione: è il momento propizio per il cambio in panchina. E, a riprova, proprio durante lo stop per dare spazio alla Nazionale di Luciano Spalletti che è stata eliminata dalla Germania ai quarti di Nations League, la Juventus ha reso noto di “aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della prima squadra maschile. Il club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro. Juventus Fc comunica, inoltre, di aver affidato la guida della prima squadra maschile a Igor Tudor“.

Il debutto per il tecnico croato, che ritorna alla Juventus dopo le esperienze da calciatore e da viceallenatore nella stagione 2020-2021, è fissato per la sfida di sabato 29 marzo, alle ore 18.00, allo ‘Stadium’, contro il Genoa di Patrick Vieira, subentrato ad Alberto Gilardino alla fine dello scorso novembre. Tuttavia, il cambio della guardia in panchina non è l’unico colpo di scena in casa bianconera: infatti, Cristiano Giuntoli è stato fatto fuori.

Davide Burani e il commissariamento di Giuntoli

Comunque, l’esonero di Thiago Motta non è certo un fulmine a ciel sereno. A dispetto della conferma dopo il tonfo in casa della Fiorentina, il destino del tecnico ex Bologna era ormai segnato. Eppure, il siluramento di Motta non ufficializzato nell’immediato ma a una settimana dalla debacle al ‘Franchi’, che ha fatto precipitare i bianconeri al quinto posto in classifica, aveva alimentato diverse speculazioni.

In particolare, il giornalista Davide Burani, intervenuto alla diretta Instagram dell’account “Juventibus”, aveva interpretato il mancato benservito a Thiago Motta come una sorta di commissariamento del Managing Director football bianconero.

Alla fine, come detto, è arrivato il divorzio dal tecnico italo-brasiliano, quindi l’ex Direttore sportivo del Napoli non è stato esautorato come ipotizzava Davide Burani. Ciò non toglie che Giuntoli sia sotto esame, con le valutazioni del caso che a questo punto verranno fatte a fine stagione.

D’altra parte, se Thiago Motta paga anche la precoce eliminazione dalla Champions League e dalla Coppa Italia, allo stratega del mercato della ‘Vecchia Signora’ viene contestata una campagna acquisti estiva che di sontuoso ha avuto solo il suo costo monstre (oltre 200 milioni di euro).