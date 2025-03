Notizia bomba Juve, botta tremenda: niente Mondiale per Club

La Juventus sta attraversando un momento devastante e ci si mette anche una notizia bomba che di certo non farà felici i tifosi: addio al Mondiale per Club

I bianconeri hanno esonerato Motta e ingaggiato Igor Tudor sino al termine della stagione, che si concluderà proprio con il primo appuntamento con la rassegna iridata per club in America. Bisogna però tener conto di un aspetto per il prossimo futuro.

La Juventus deve difendere con le unghie e con i denti la possibilità di qualificarsi per la prossima Champions League. Lo scorso anno, l’ultimo di Massimiliano Allegri, trascorso senza la massima competizione europea, è stato un colpo durissimo per le casse della società. Un problema di bilancio di vastissima scala, che ancora non è stato del tutto ripianato. Chiaro che entrare tra le quattro è la conditio sine qua non per continuare ad investire e allestire una squadra degna della storia juventina.

Dopo l’allontanamento di Thiago Motta ora sul banco degli imputati c’è Cristiano Giuntoli, che ha speso circa 200 milioni la scorsa estate e ha messo dentro altri 5 acquisti nella sessione invernale. Una serie di investimenti che non hanno ripagato minimamente gli sforzi e che lasciano perplessi.

La Juventus rischia di non partecipare al prossimo Mondiale per Club

Il secondo obiettivo stagionale è quello del Mondiale per Club, che si svolgerà per la prima volta in quel degli Stati Uniti. Una competizione che avverrà ogni 4 anni e che porta in dote un montepremi di addirittura 1 miliardo di euro. Fa gola a tutti poterci partecipare e i bianconeri non fanno eccezione. Inizialmente non erano nemmeno stati inclusi, ma da quando l’UEFA ha cambiato il criterio di ingresso nella competizione, con i risultati degli ultimi anni in Champions League e non nelle coppe europee in generale, La Vecchia Signora si è potuta sedere al tavolo dei grandi.

Ma cosa accadrà da qui a quattro anni per la prossima edizione? Il giornalista e scrittore, grande conoscitore di affari juventini, Graziano Carugo Campi, ha voluto esprimere le sue perplessità su X/Twitter: “Ad oggi non credo che la Juventus parteciperà al mondiale per club tra quattro anni, visto l’andamento di questi anni. Questa poteva essere un’occasione splendida, a cui arriviamo allo sbando totale”. Vedremo se sarà stato facile profeta di un disastro annunciato.