La Juventus non è più sola: la corsa a Tonali è in salita, c’è un altro club italiano

La Juventus, adesso, non è più la sola squadra a seguire il centrocampista italiano, ecco cosa sta succedendo in dettaglio.

Tre importanti club europei Barcellona, Milan e Juventu stanno monitorando attentamente la situazione del centrocampista del Newcastle United, Sandro Tonali, con l’intenzione di avanzare offerte nell’ordine dei 60 milioni di euro durante la prossima finestra di trasferimenti estiva. Tuttavia, il Newcastle è determinato a trattenere il talentuoso 24enne, considerato una pedina fondamentale nel progetto tecnico di Eddie Howe.​

Come viene riportato, anche, nell’indiscrezione del portale inglese ‘caughtoffside’, fonti vicine alla situazione hanno rivelato che il Barcellona ha intensificato il proprio interesse per Tonali, inviando osservatori per monitorare le sue prestazioni. Il Milan, invece, ex squadra di Tonali, sognerebbe un suo ritorno a San Siro. Secondo CaughtOffside, il club rossonero sarebbe disposto a presentare un’offerta significativa per riportare il centrocampista italiano a Milano. ​ ​

Sfida a tre per Tonali, la Juve prova lo scambio

La Juventus, dal canto suo, ha manifestato un forte interesse per Tonali già da tempo, considerandolo un obiettivo prioritario per rafforzare il proprio centrocampo vista anche la situazione attuale, al di sotto delle aspettative. Sempre secondo le indiscrezioni del portale estero, i bianconeri potrebbero proporre uno scambio coinvolgendo Douglas Luiz per convincere il Newcastle a cedere il giocatore. ​

Nonostante l’interesse crescente da parte di questi top club europei, il Newcastle United rimane fermo nella volontà di trattenere Tonali. Il tecnico Eddie Howe considera il centrocampista una figura chiave per il futuro della squadra, specialmente dopo la recente vittoria nella Carabao Cup, che ha segnato il primo trofeo domestico del club in 70 anni. ​

Sebbene il Newcastle non abbia intenzione di cedere il centrocampista italiano, l’interesse di club prestigiosi come Barcellona, Milan e Juventus potrebbe mettere alla prova la determinazione del club inglese. Offerte nell’ordine dei 60 milioni di euro potrebbero indurre la dirigenza dei Magpies a valutare attentamente la situazione.​ Inoltre, secondo quanto riportato da CaughtOffside, Tonali potrebbe essere aperto a un ritorno in Italia, alimentando ulteriormente le speculazioni su un possibile trasferimento. ​Staremo a vedere cosa succederà, intanto la Juventus rimane molto interessata al giocatore.