La storia si ripete: alla Juventus con una sola telefonata. Ecco cosa potrebbe succedere il prossimo anno in casa bianconera

Manca pochissimo per il debutto di Igor Tudor sulla panchina della Juventus dopo aver preso il posto di Thiago Motta esonerato domenica scorsa. Contro il Genoa una partita fondamentale, lo sappiamo tutti, perché l’obiettivo quarto posto, quello che ormai rimane, unico e solo da prendere da qui alla fine dell’anno, è fondamentale per pensare alla prossima annata con un certo ottimismo. Troppo importanti i soldi che potrebbero entrare.

Detto questo, e come vi abbiamo ribadito nei giorni scorsi, nel contratto di Tudor ci sarebbe non solo la possibilità di un prolungamento automatico qualora appunto fosse raggiunta la quarta posizione in classifica, ma anche una “penale” di 500mila euro, a favore dei bianconeri, per cambiare tecnico. E sì, come la qualificazione in Champions, è fondamentale trovare un allenatore in grado far avviare un progetto vincente. L’ultimo a riuscirci è stato Massimiliano Allegri.

Conte alla Juventus: bastava una telefonata

E, nel merito della questione, intervenuto a ‘Ti Amo Calciomercato’ sul canale Youtube ufficiale di Calciomercato.it, è intervenuto il giornalista Giovanni Capuano, che ha fatto il punto di quello che sta succedendo dentro il club bianconero e soprattutto svela un retroscena clamorosa proprio su Conte.

“L’esonero è arrivato in ritardo, come minimo di una settimana. In realtà, penso anche di un mese, dopo la gara con l‘Empoli di Coppa Italia si doveva prendere atto del fallimento di un progetto sportivo. La Juve ha scelto il traghettatore, Tudor, per salvare la stagione, anche dal punto di vista contabile. A bocce ferme, la situazione andrà riletta con attenzione” ha detto Capuano. Che poi ha continuato in questo modo.

“La Juve si è resa conto – ha sottolineato – che quella panchina e quella maglia non sono per tutti e questo è un elemento che per il futuro verrà tenuto in considerazione nella scelta dell’allenatore e dei calciatori. In queste settimane di riflessione si può anche immaginare di mettere un uomo di calcio all’interno della Juve. Mi auguro che non siano Scanavino e Ferrero a scegliere il nuovo allenatore, perché non ne hanno le capacità. Antonio Conte, che è il candidato perfetto per la Juve e anche per il Milan, ha un contratto col Napoli. Non è da escludere che resti a Napoli, e, in ogni caso, non sarà semplicissimo portarlo via. Conte era libero sul mercato la primavera scorsa, aspettava solo una telefonata da Torino o da Milano sponda rossonera. Adesso mi fa sorridere che vogliano riciclare questa opzione, dopo averla scartata un anno fa, immaginando di fare la guerra a De Laurentiis per portarlo a Torino”.