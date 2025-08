La Juventus lo riporta a Torino: firma da 15 milioni

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno in mente di prendere un esterno. Comolli lo vuole riportare a Torino per 15 milioni di euro

Con l’addio di Weah, che è un giocatore del Marsiglia, la Juventus sta cercando di regalare a Tudor un esterno difensivo. Di nomi ne sono circolati parecchi nel corso degli ultimi giorni e delle ultime ore.

Il primo, Molina dell’Atletico Madrid, è difficile da prendere. Gli spagnoli, di fatto, hanno alzato un muro e non intendono cederlo per meno di 25 milioni di euro secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina. Una cifra che Comolli non vuole spendere, perché ritenuta eccessiva. E quindi si valutano altre situazioni, si cerca di capire quale potrebbe essere l’idea a buon costo. E sempre leggendo il CDS, l’idea ci sarebbe già per un clamoroso ritorno a Torino.

Calciomercato Juventus, i bianconeri su Singo

Il nome è quello di Singo, esterno del Monaco, con un passato in Italia come tutti ricordiamo al Torino. In questo momento non sarebbe più un giocatore indispensabile dentro la rosa dei francesi e quindi un addio è nell’aria e si potrebbe concretizzare nel corso delle prossime settimane. Una cifra abbordabile per le casse della Juventus che, inoltre, prenderebbero un giocatore che conosce già il massimo campionato italiano e quindi non avrebbe bisogno di tempo per ambientarsi.

In una forbice tra dieci e quindici milioni di euro l’affare si potrebbe chiudere. E viste le difficoltà come spiegato prima per Molina, allora non è da escludere un assalto già nelle prossime ore, così da chiudere un’operazione nel minor tempo possibile e andare di fatto a completare il reparto di Tudor già nel ritiro in Germania. Insomma, obiettivo trovato e adesso l’operazione in qualche modo deve andare in porto.

Serve l’accelerata, perché ormai il campionato è alle porte e la rosa è in altomare, o quasi. Servono anche altri addii, lo abbiamo capito. Come quello di Douglas Luiz che ormai pare imminente (Nottingham ad un passo) e magari anche quello di Nico Gonzalez che potrebbe finire all’Inter in un’idea di scambio.