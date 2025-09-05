Diretta Juventus: Vlahovic all’Inter: ha detto sì. Tudor ne recupera due – Le notizie del 5 settembre

Diretta Juventus: contatti tra Vlahovic e Inter con il sì dl serbo. In vista dei nerazzurri due recuperi per Tudor. Le notizie del 5 settembre

Se da un lato la Juventus vorrebbe iniziare a parlare con Vlahovic per il rinnovo, dall’altro il giocatore bianconero sarebbe già stato contattato dall’Inter. E avrebbe detto sì alla destinazione.

Pochi uomini alla Continassa: Tudor in vista del rientro del campionato ne recupera due. Ecco le notizie del 5 settembre.

09:00 – Accostato alla Juve per molto tempo nel corso dell’estate, è stato ufficializzato il passaggio di Bennacer alla Dinamo Zagabria.

08:35 – In vista del ritorno del campionato, Miretti e Perin potrebbero tornare a disposizione di Tudor. C’è subito la squadra di Chivu dopo la sosta.

08:00 – Vlahovic ha detto sì all’Inter, secondo Fabiana Della Valle della Gazzetta dello Sport. Come vi abbiamo riportato ieri sera. I contatti sono partiti e il giocatore gradisce la destinazione.