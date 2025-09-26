DIRETTA | Juventus, terremoto in società: c’è un nuovo capo – Le news del 26 settembre

Diretta Juventus, terremoto in società: oggi il consiglio d’amministrazione ratificherà il tutto. Presidente: la scelta di Elkann

Un giorno importante, oggi, per la società Juventus. In programma il consiglio d’amministrazione che approverà il bilancio ma non solo: la proprietà si sta proiettando verso il futuro. E sono previsti degli importanti cambiamenti.

Cambierà a quanto pare l’amministrazione delegato. Ma non solo, sono previsti degli altri incontri e delle altre nomine. Ma andiamo a vedere insieme quello che sta succedendo.

8.30 – Non dovrebbero esserci novità per quanto riguarda il presidente: Ferrero, uomo di fiducia di Elkann, è apprezzato per le doti che ha dimostrato nel corso di questi mesi. Un lavoro diplomatico e politico non di poco conto. Quindi dovrebbe rimanere al suo posto, né Del Piero e né Platini.

8.00 – Secondo TuttoSport, l’attuale amministratore delegato Maurizio Scanavino, nelle prossime settimane uscirà dal consiglio d’amministrazione della Juve. Al suo posto Comolli, che entrerà quindi nel board e avrà potere decisione, a capo di tutto.