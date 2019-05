Guardiola alla Juventus potrebbe non essere del tutto tramontata la possibilità di vedere il tecnico spagnolo allenare la Vecchia Signora. Infatti, nella giornata di oggi è stato avvistato a Milano dove nello stesso momento si trovava anche il Ds bianconero Fabio Paratici.

Guardiola a Milano, incontro con Paratici?

L’attuale allenatore del Manchester City, nella giornata di oggi, si trovava a Milano per alcuni appuntamenti privati, tra questi un torneo di Golf alla quale tiene particolarmente tanto. Presso l’Hotel Parigi di Milano si trovava anche Fabio Paratici e questo ha fatto scattare la suggestione di mercato. La Juventus sta cercando, secondo gli esperti di mercato, di chiudere per il prossimo allenatore, anche se secondo qualcuno il tecnico già avrebbe firmato e mancherebbe solo l’ufficialità.

Non è bastato, da parte del tecnico spagnolo, ribadire più volte la sua volontà di rispettare il contratto in essere con i citizens, a far placare le fantasie di tifosi e giornalisti. Ma tant’è che i due si sono, probabilmente, incontrati a Milano e magari potrebbe esserci stato qualcosa più di un semplice saluto. Ne sapremo di più nelle prossime ore.

