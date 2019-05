Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, potrebbe essere il sostituto di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, per la prossima stagione.

La Juventus non ha ancora ufficializzato il nuovo allenatore, continua la ricerca del sostituto di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Sono tanti i nomi che circolano attorno al mondo bianconero, quasi come se si trattasse di un talent show. Secondo le ultime indiscrezioni, però, i due favoriti per la panchina della vecchia signora sarebbero Mauricio Pochettino, del Tottenham, e Maurizio Sarri del Chelsea. Nella giornata di oggi si è cancellato da questa corsa, invece, Didier Deschamps che è concentrato sulla Francia e sugli Europei del prossimo anno.

Juventus, Sarri è il dopo-Allegri?

Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, è uno dei nomi che circolano attorno alla Juventus, in vista della prossima stagione, per il sostituto di Massimiliano Allegri. I bianconeri, infatti, stanno cercando il condottiero per la prossima stagione, dopo aver ufficializzato l’addio dal tecnico che ha portato a Torino cinque scudetti, portando il conto a otto consecutivi. In queste ore salgono le quotazioni dell’ex allenatore del Napoli che, però, oggi non si lascia andare a dichiarazioni dato che giocherà tra pochi giorni la finale di Europa League, a Baku, contro l’Arsenal. Vedremo, quindi, nelle prossime settimane se arriverà l’annuncio da parte della dirigenza della Juventus.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK