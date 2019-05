Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe essere il nuovo acquisto della Juventus, nella campagna di rinforzamento per il prossimo anno.

Non c’è solo il toto–allenatore, in casa Juventus, perché cominciano a uscire anche le indiscrezioni sul calciomercato. Uno dei giocatori che potrebbe vestire la maglia bianconera nella prossima stagione è Paul Pogba, centrocampista del Manchester United. Il francese, infatti, non ha ancora chiarito quale sarà il suo futuro e i tifosi bianconeri sperano di rivederlo in Italia. Nelle prossime settimane potrebbero esserci dei tentativi su di lui, bisognerà prima attendere l’allenatore che sarà tra Maurizio Sarri, Mauricio Pochettino e Pep Guardiola.

Juventus, Pogba verso il ritorno in Italia

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, potrebbe essere la punta di diamante del calciomercato bianconero nella prossima estate. Il giocatore francese, infatti, dopo una stagione tra alti e bassi non ha ancora deciso il suo futuro ma potrebbe lasciare la Premier League per tornare in Italia. In questa stagione, come detto, con José Mourinho sono stati tanti i problemi, che lo hanno fatto rendere meno, mentre dopo l’arrivo di Ole Solskjaer è sembrato un calciatore ritrovato. Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, potrebbe fare alcuni tentativi, e sondaggi, nelle prossime settimane per capire la fattibilità della trattativa con i Red Devils.

