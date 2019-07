Calciomercato Juventus: Pogba può tornare in bianconero. Fabio Paratici prepara una maxi offerta per convincere il Manchester United.

Continua il pressing dei bianconeri per Paul Pogba, con Fabio Paratici che prova il colpo da sogno per riportare il forte centrocampista centrale del Manchester United in bianconero. Secondo quanto riportato da Juvenews.eu, i Red Devils avrebbero allentato la cinghia ed aperto ad una possibile trattativa.

Pogba torna alla Juventus, Calciomercato: il prezzo di trasferimento

I bianconeri si sono dati circa un mese per provare a riportare il nazionale francese alla Continassa, alla corte di Maurizio Sarri. In caso contrario, il ragazzo classe 1993 rimarrà ancora per almeno 6 mesi tra le fila degli uomini di Solskjaer.

Il costo dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 150 milioni di euro, non meno. Fabio Paratici sta cercando di fare cassa grazie ad alcune cessioni più o meno importanti, come ad esempio quella di Cancelo.

Insomma, se Pogba tornasse alla Juve sarebbe un gran colpo per la piazza e soprattutto per Maurizio Sarri che, così facendo, avrebbe davvero un centrocampo a dir poco stellare.

Francesco Bergamaschi

