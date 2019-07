Calciomercato Juventus: il futuro di Joao Cancelo è più vicino ai bianconeri rispetto al passato. La convincente prova col Tottenham ha convinto Sarri.

Il futuro di Joao Cancelo è spaccato a metà: da una parte, la voglia di rimanere in bianconero per poter continuare il suo percorso vincente. Dall’altra, la volontà di partire per trovare magari più spazio o semplicemente perchè, in Serie A ed in Champions League, ha alternato prestazioni da campione ad errori grossolani. Qualcosa, però, adesso sembra muoversi ed il suo futuro sembra essere più chiaro.

Cancelo rimane, Calciomercato Juventus: il piano

Dopo la buona prestazione contro il Tottenham, dove però per la Juve è arrivata una sconfitta, il suo futuro sembra essere meno in bilico. Maurizio Sarri, a differenza dei tifosi che lo definiscono sempre di più indolente e svogliato, sembra essere stato convinto dal suo talento e per questo motivo vorrebbe tenerlo.

In caso di cessione però lui potrebbe essere uno dei sacrificabili ma ad una sola condizione: deve necessariamente arrivare l’offerta giusta.

Al momento all’orizzonte per la società di Corso Galileo Ferraris non c’è nessuna squadra pronta a strapparsi le vesti per lui, soprattutto perchè circolano da tempo voci sul suo prezzo di mercato: 60 milioni di euro.

Questa è la base di partenza alla quale andranno poi aggiunti bonus ed ovviamente l’ingaggio del ragazzo, che in Serie A come terzino in fase di spinta risulta essere uno dei migliori ma che, necessariamente, palesa limiti in fase difensiva.

Al momento non sono arrivate offerte clamorose, come si poteva pensare: il Manchester City ha fatto un passo indietro così come il Barcellona che l’aveva cercato l’estate scorsa.

