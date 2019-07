Calciomercato Juventus: Demiral al Milan, plusvalenza in arrivo

Calciomercato Juventus: plusvalenza in arrivo per Demiral al Milan. I rossoneri considerano il giovane difensore l’obiettivo numero uno di mercato.

Continua il pressing del Milan per arrivare a Demiral, neo acquisto della Juventus in questa sessione estiva. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, le ultimissime news di mercato Juve e Milan parlano di un affondo decisivo nelle prossime settimane da parte dei rossoneri per il ragazzo: Giampaolo infatti lo considera l’obiettivo numero uno per rinforzare il reparto arretrato.

Demiral al Milan, Calciomercato Juventus: prezzo fissato

E’ stato fissato in 35 milioni di euro circa il prezzo di partenza di Demiral. Il ragazzo, che ieri ha fatto il suo esordio in bianconero contro il Tottenham, è considerato tuttavia incedibile da parte della Vecchia Signora a meno che non arrivino offerte a dir poco clamorose come questa, la quale segnerebbe un’importantissima plusvalenza in pochi mesi.

Ricordiamo, infatti, che per lui, arrivato a gennaio in Italia dall’Alanyaspor e subito riscattato da parte dei neroverdi, la Juve ha messo sul piatto 18 milioni di euro. Se riuscisse a venderlo a 35, sarebbe davvero una grandissima plusvalenza come quella avvenuta l’estate scorsa con Caldara al Milan.

Insomma, l’asse di mercato tra Milano e Torino si infiamma sempre di più, soprattutto per il fatto che Demiral ha 21 anni ed ha enormi margini di miglioramento. Il dialogo tra le parti c’è anche se Paratici avrebbe chiesto, in qualche modo, di avere una sorta di recompra tra qualche anno nelle clausole del contratto.

I rossoneri tuttavia non considerano molto convincente questa proposta proprio per il fatto che restituirebbero valorizzato alla concorrenza un giocatore potenzialmente fenomenale.

Ecco allora che il calciomercato Juventus impazza: non solo Higuain e Rugani, adesso anche Demiral diventa cedibile. L’offerta, però, deve essere altissima.

