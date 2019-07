Calciomercato Juventus: Rugani ceduto in Serie A? L’indiscrezione

Daniele Rugani verrà ceduto in Serie A per fare cassa? Calciomercato Juventus: la destinazione del difensore centrale dopo l’acquisto di De Ligt è in bilico.

Dopo Gonzalo Higuain alla Roma, i capitolini stanno puntando un altro giocatore della Juventus: stiamo parlando di Daniele Rugani. I due, per motivi diversi, potrebbero essere sacrificati per fare cassa e rimpinguare il bilancio della Società di Corso Galileo Ferraris.

Rugani alla Roma, Calciomercato Juventus: trattativa in salita

L’anno scorso l’ex giocatore dell’Empoli era stato cercato con insistenza da Monchi senza tuttavia riuscire a chiudere l’affare: questa volta sarà quella buona?

Al momento la strada sembrerebbe essere quantomeno difficile da percorrere. Il motivo? il prezzo del cartellino del 25enne bianconero, il quale dopo gli arrivi di De Ligt e Demiral rischia seriamente di non trovare più spazio in mezzo alla difesa anche dopo l’arrivo di Maurizio Sarri, suo grandissimo estimatore.

Il costo del cartellino di Rugani nel calciomercato è molto alto: la Juve lo ha fissato secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport a non meno di 30/35 milioni di euro.

Higuain rimane alla Juventus? Rugani in bilico

Il calciomercato Juventus in uscita inizia a muoversi, ma non sarà semplice cercare di trovare la quadra con la Roma sia per Daniele Rugani sia per Gonzalo Higuain.

Proprio il Pipita ieri è andato a segno nella sconfitta nell’esordio dell’International Champions Cup contro il Tottenham. L’argentino ha mostrato un’ottima condizione fisica oltre ad un senso del gol ritrovato.

Non è un mistero il fatto che il ragazzo voglia rimanere a Torino per giocarsi le sue chance dopo un’annata storta tra Milan e Chelsea: per lui ci sarà spazio?

Sì, ma prima dovrebbe partire uno tra Mandzukic e Kean, con il primo per questioni anagrafiche favorito sul secondo per un addio alla Juve.

