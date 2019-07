Calciomercato Juventus: Demiral al Milan, la proposta rossonera

Calciomercato Juventus: Demiral è appena arrivato in bianconero dal Sassuolo ma potrebbe già dire addio ed andare al Milan. I rossoneri puntano su di lui.

Il ragazzo classe 1998 è un vero e proprio pallino di Marco Giampaolo al Milan, che lo vorrebbe portare in rossonero a tutti i costi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus ha già fissato il prezzo per lasciar partire il ragazzo.

Demiral-Milan, Calciomercato Juve: prezzo fissato

Il giocatore per non meno di 40 milioni di euro si muoverà da Torino. Il difensore centrale, infatti, verrà lasciato andare da Paratici soltanto a titolo definitivo: non verranno prese in considerazioni ipotesi di prestito o quant’altro.

Insomma, adesso la palla è in mano ai rossoneri che dovranno capire se e quali saranno i margini di manovra. La Juventus non vorrebbe privarsi del giocatore, ma davanti a certe cifre non potrà rifiutare.

