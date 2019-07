Calciomercato Juventus: aggiornamenti importanti su Mattia Perin al Benfica. La decisione dei lusitani è ufficiale: il futuro del portiere è deciso.

Arrivano importanti novità sulla trattativa che avrebbe dovuto portare Mattia Perin al Benfica dalla Juventus. Le ultimissime news di calciomercato dal Portogallo non renderanno di certo felice la società bianconera: il portiere, che non aveva superato le visite mediche, è subito tornato a Torino per ulteriori accertamenti. Ma i lusitani hanno preso la loro decisione.

Calciomercato Juventus: Perin al Benfica, salta tutto

E’ saltato ufficialmente tutto. Perin non sarà un nuovo giocatore del Benfica e per questo motivo la Vecchia Signora si ritroverà in rosa un quarto portiere dopo Szczesny, Buffon e Pinsoglio. Il ragazzo, infatti, non avendo superato le visite mediche sarà molto difficile da piazzare in un’altra squadra anche se il talento e la qualità sono fuori discussione.

Quale sarà il suo futuro? E’ presto per dirlo ma di certo non sarà al Benfica. Il motivo? I lusitani hanno già virato verso un altro obiettivo per proteggere i propri pali. Al momento non sappiamo quale sia il nuovo profilo ma di certo non sarà Mattia Perin.

Una vera e propria beffa non solo per la Juve ma anche e soprattutto per il ragazzo che in Portogallo avrebbe potuto tornare a giocare con continuità in una squadra davvero competitiva. Adesso, però, è saltato tutto.

