Higuain alla Roma, Calciomercato Juventus: novità in arrivo

Ci sono news importanti su Gonzalo Higuain alla Roma. La Juventus vuole fare cassa e liberare un posto in avanti: i giallorossi affondano il colpo.

Ormai è ufficiale: la Roma ha visto in Gonzalo Higuain il suo attaccante per il presente ed il futuro, motivo per cui vuole portarlo nella capitale a tutti i costi.

Calciomercato Juentus: Higuain alla Roma, la formula di trasferimento

Il Pipita, infatti, è considerato la pedina ideale per il gioco di Fonseca: la Juventus deve liberare uno slot in attacco e l’argentino potrebbe essere la pedina ideale per fare cassa. Intanto sono novità importanti per quanto riguarda la formula di trasferimento.

L’ex giocatore di Milan e Chelsea, infatti, si trasferirebbe tra le fila dei capitolini, come già accaduto l’anno scorso con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Niente cessione a titolo definitivo, quindi, per il ragazzo che tuttavia, se si giocherà bene le sue carte, potrebbe diventare davvero micidiale sotto porta. Del resto, è suo il primo gol della stagione bianconera.

Higuain vorrebbe rimanere alla Juve, tuttavia per lui lo spazio potrebbe non essere moltissimo, anche se quest’oggi partirà titolare. Quale sarà il suo futuro? E’ presto per dirlo ma nei prossimi giorni ci saranno novità importanti: Sarri attende nuovi rinforzi.

