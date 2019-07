Mauro Icardi alla Juventus, l’affare di calciomercato si complica. Arriva un’importante offerta dall’Argentina per l’attaccante dell’Inter.

L’ex capitano dei nerazzurri, sempre più lontano dall’Inter di Antonio Conte che non vorrebbe averlo parte della rosa della nuova stagione, era da tempo segnalato vicino alla Juventus, soprattutto nel caso in cui Higuain avesse dovuto partire. Ora, però, il mercato in uscita dei bianconeri si complica ed arriva una nuova offerta dall’Argentina per riportare in patria l’attaccante.

Icardi alla Juventus, Calciomercato: Boca Juniors prepara offerta

L’Inter non vorrebbe chiaramente cedere l’attaccante classe 1993 alla Juventus, diretta rivale per lo Scudetto, e per questo motivo starebbe cercando una squadra in cui cederlo a titolo definitivo, ma non sarà semplice.

Ecco allora il male minore per i nerazzurri: cederlo all’estero, in particolar modo il Boca Juniors, che avrebbe fatto un tentativo per riportare in patria l’Argentino. L’dea sarebbe quello di acquistarlo in prestito con diritto di riscatto ma il ragazzo avrebbe rifiutato la destinazione.

Il motivo? L’ex capitano dei nerazzurri non vorrebbe lasciare l’Europa, possibilmente la Serie A, in quanto sente di voler dare ancora moltissimo al vecchio continente. La Juve questo lo sa benissimo ed attende, ma prima deve piazzare altrove almeno un attaccante.

